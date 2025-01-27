Ларин Максим
|27.01.2025
|Крупный чиновник из Севастополя под арестом за взятку от ИТ-компании. Ему светят 15 лет 2
Ларин Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 1
|СБУ - Служба безопасности Украины 90 1
|ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3143 1
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50626 1
|Украина 7617 1
|Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 1
|Россия - ЮФО - Севастополь 541 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43265 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144674 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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