«Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях

«Инфосистемы джет» создала лабораторию Jet RuLab, в которой собраны наиболее перспективные решения российских производителей для построения импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. В рамках лаборатории проводится тестирование отечественных продуктов на производительность, совместимость и готовность к миграции. Лаборатория уже открыта для посещения. Об этом CNews сообщили представители «Инфосистемы джет».

Главная задача лаборатории Jet RuLab — помощь компаниям и организациям в выборе подходящих для их задач российских решений, совместимых в работе друг с другом. На ее базе специалисты «Инфосистемы джет» проводят интеграционное, нагрузочное, функциональное и миграционное тестирования. При необходимости они готовы протестировать прикладное ПО заказчика на совместимость с различными отечественными решениями и проконсультировать по особенностям внедрения и миграции на новые продукты.

В Jet RuLab представлены основные технологические направления для построения и развития ИТ-инфраструктуры от ключевых вендоров: серверы и сетевое оборудование («Норси-Транс», QTECH, «Аквариус»); СХД («Норси-транс», QTECH) и СРК (ruBackup, «Киберпротект»); клиентские устройства — АРМ «Элпитех» (на процессорах Baikal) и тонкие клиенты («Тонк»); виртуализация серверов (zVirt, ECP Veil, СВ «Брест», «Ред софт», РУСТЭК, HostVM, «Горизонт-ВС») и рабочих мест (Basis/Tionix, Termidesk, Veil, РУСТЭК, «Скала˄р»); контейнерные оркестраторы «Штурвал» и Deckhouse; операционные системы (Astra Linux, Rosa Linux, Alt Linux, «Ред ОС»); базовые корпоративные информационные сервисы (ALD Pro, Samba DC); СУБД (Postgres Pro, Jatoba, «Ред софт»); офисное ПО — офисные приложения («Мой офис», «Р7-офис», «Автограф»), почта (CommuniGate Pro, RuPost, VK WorkMail), видеоконференцсвязь (IVA UC, TrueConf, VK Teams).

В ближайшее время лаборатория пополнится продуктами российских вендоров, таких как iRu, BITBLAZE, Kraftway, RDW Technology, Sitronics, Yadro, «Аэродиск», «Тринити» и пр.

«Российские компании рассматривают альтернативы используемым и недоступным сейчас ИТ-решениям. Вопросы, волнующие всех наших заказчиков: насколько российские продукты совместимы с имеющимся ИТ-окружением и как, например, в реальности зарубежная ERP-система будет работать на отечественной системе виртуализации? Каких подводных камней следует ждать при миграции на отечественные почтовые системы и как их обходить? Тестируя отечественные разработки, мы знаем тонкости в областях установки, интеграции, миграции и дальнейшей эксплуатации и готовы делиться своей экспертизой с заказчиками. На мощностях лаборатории Jet RuLab мы будем демонстрировать возможности и особенности российских ИТ-решений, а также предлагать оптимальные сценарии их использования у заказчиков», — отметил Михаил Тверитнев, руководитель направления импортозамещения «Инфосистемы джет».

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания в России. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов. Штат — более 1800 сотрудников. Компания располагает более 10 офисами и представительствами в России и СНГ и ведет проекты в других странах. №1 среди крупнейших поставщиков инфраструктуры дата-центров (CNews Analytics, 2020г.), топ-3 крупнейших интеграторов России в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2020г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.