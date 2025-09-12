BlazeX — российский программный продукт для построения отказоустойчивых систем хранения данных с набором функций для эффективного управления, оптимизации и защиты корпоративных данных. Поддерживает работу контроллеров в режиме Symmetric Active-Active, а также работу NVMe-накопителей. Входит в реестр отечественного ПО.