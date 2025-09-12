Разделы

Подтверждена совместимость СУБД Postgres Pro с программным обеспечением BlazeX

Postgres Professional, разработчик российской СУБД Postgres Pro, и Bitblaze, разработчик и производитель решений для управления системами хранения данных, объявляют о совместимости своих флагманских продуктов. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает корректную работу Postgres Pro Enterprise 17 и ПО BlazeX. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

ПО BlazeX — российский программный продукт для построения отказоустойчивых систем хранения данных с широким набором функций для управления, оптимизации и защиты корпоративных данных. Поддерживает работу контроллеров в режиме Symmetric Active-Active, а также работу NVMe-накопителей. Входит в реестр отечественного ПО.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, обеспечивающих надежность и производительность, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Содержит самое полное количество оптимизаций для работы с «1С:Предприятие». Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Postgres Pro — одна из самых известных и надежных российских СУБД, активно используемая в инфраструктуре наших заказчиков, — сказал директор Bitblaze Максим Копосов. — Новейшая версия Postgres Pro Enterprise 17 подтверждает сертификатом свою полную совместимость с нашим ПО BlazeX для сверхбыстрых систем хранения данных. Мы рады установить технологическое партнерство с Postgres Pro. Синергия таких компаний обеспечивает клиентам современные, сертифицированные отечественные решения, отвечающие требованиям импортозамещения и национальной безопасности».

