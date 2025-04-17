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Кольцов Александр



17.04.2025 В России выпущены современные серверы на новой партии процессоров Baikal-S и отечественных платах 1
30.07.2020 Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills 1
17.09.2012 В Минске пройдет Международная конференция по управлению проектами 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Кольцов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Adobe Systems 1559 1
Softline - Софтлайн 2923 1
Резонанс НПП 372 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2998 1
SPMGuild - Гильдия менеджеров программных проектов 1 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3138 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 642 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1405 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2990 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68038 1
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Беларусь - Белоруссия 5783 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1139 1
Украина 7652 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17697 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1359 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43860 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2475 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29781 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14828 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7952 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3269 1
SPM Conf - Software Project Management Conference 3 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1354175, в очереди разбора - 759475.
Создано именных указателей - 173153.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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