Softline оснастила площадку «Виртуальная и дополненная реальность» Омского авиационного колледжа по стандартам Worldskills

Softline помогла Омскому авиационному колледжу оснастить площадку «Виртуальная и дополненная реальность» по стандартам Worldskills. Теперь студентам колледжа доступен полный функционал программного обеспечения для работы с 3D-текстурами и материалами.

Омский авиационный колледж постоянно повышает качество профессиональной подготовки студентов. Одной из перспективных компетенций, которые учебное заведение развивает с использованием стандартов Worldskills, является «Виртуальная и дополненная реальность». Для оснащения соответствующей площадки на базе учреждения требовалось мультивендорное программное обеспечение, в том числе и решение Adobe Substance Painter для работы с 3D-текстурами и материалами. Оно позволяет создавать идеальные трехмерные объекты и используется в сфере архитектуры, дизайна и разработки.

В рамках компетенций «Виртуальная и дополненная реальность» и «Разработка мобильных приложений» руководство колледжа решило запустить цикл коммерческих проектов, реализуемых с использованием пакета Adobe Substance Suite, в состав которого входит решение Adobe Substance Painter.

Для выбора поставщика, способного оборудовать площадку в соответствии с требованиями Worldskills, были проведены конкурентные торги. Победителем стала компания Softline, предложившая лучшие условия, в том числе при использовании Adobe Substance Suite. Помимо оказания консалтинговых услуг и подготовки технических заданий, специалисты компании осуществили поставку и внедрение программного обеспечения, необходимого для образовательного процесса.

«Тесные деловые отношения с ведущими российскими и зарубежными ИТ-разработчиками не только открывают нам доступ к передовым технологиям, но и позволяют предлагать вендорские решения на максимально выгодных для заказчика условиях. К примеру, с компанией Adobe мы сотрудничаем больше 20 лет. Для продвижения продуктов вендора мы в 2011 году запустили Центр компетенций Adobe. Специалисты, работающие в нем, предоставляют услуги по подбору программного обеспечения и программ лицензирования, проводят демонстрации продуктов и обучение работе с ними. Уверена, что решение Adobe Substance Suite, которое мы поставили и внедрили наряду с другими программными продуктами, поможет студентам колледжа получить полезные знания, которыми они воспользуются в будущем», - отметила менеджер по развитию бизнеса Adobe департамента операционной поддержки продаж компании Softline Анна Макеева.

«Наш колледж активно участвует в программах Worldskills, позволяющих повысить качество профессиональной подготовки молодых людей. Мы создаем рабочие площадки для наиболее востребованных компетенций, побеждаем в региональных чемпионатах «Молодые профессионалы». Чтобы наши студенты добивались успеха, нам необходимо надежное оборудование и качественное программное обеспечение. Благодаря компании Softline мы всегда получаем только передовые продукты и ИТ-решения по лучшим на рынке ценам. Softline слышит заказчика и понимает все его цели, поэтому мы нацелены на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество», - сказал о преимуществах работы с Softline директор Омского авиационного колледжа Александр Кольцов.