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Промобит Bitblaze Sirius


УПОМИНАНИЯ


23.05.2025 Россияне выпустили сверхбыструю систему хранения данных без единого жесткого диска 1
07.10.2020 Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах 2
25.08.2020 Создана истинно российская СХД на «Эльбрусах» с уровнем локализации 95% 3

Публикаций - 3, упоминаний - 6

Промобит и организации, системы, технологии, персоны:

Промобит - Bitblaze - Promobit 84 3
Норси-Транс - НТ 111 2
БайтЭрг 58 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 646 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 526 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 882 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 419 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2053 1
Intel Corporation 12309 1
Huawei 4017 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 285 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 383 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1501 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 604 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 57 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3064 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12020 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2206 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5060 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2750 1
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CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21176 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20594 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9836 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1718 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 340 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4626 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4299 1
Scale-Out - Горизонтально-масштабируемые системы 14 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16355 1
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 227 1
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1515 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10925 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6461 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4280 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10409 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13741 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4149 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30510 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6865 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52699 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1741 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3293 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 949 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 198 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - КОМДИВ (KOMDIV) - семейство микропроцессоров 33 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус Линукс 7 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 435 1
Промобит - Bitblaze KFS 1 1
НТЦ Модуль - NeuroMatrix Core - НейроМатрикс - Микропроцессорная архитектура - NM6408, NM6407 - Нейропроцессор 28 1
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 140 1
Intel x86 - архитектура процессора 1906 1
Копосов Максим 64 2
Трушкин Константин 59 1
Шпак Василий 238 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1153 2
Россия - РФ - Российская федерация 148748 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52574 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44153 1
Россия - СФО - Омская область 698 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17452 1
Россия - УФО - Тюменская область 1198 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1110 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52517 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9048 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8217 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5662 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2943 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 708 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16705 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5063 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 623 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361112, в очереди разбора - 755549.
Создано именных указателей - 175106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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