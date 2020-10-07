Госструктуры заставят закупать ПК и серверы на российских процессорах

Приоритет технике на российских процессорах

В России планируют ужесточить требования к вычислительной технике отечественного происхождения. В случае одобрения соответствующей инициативы Минпромторга попасть в Единый реестр радиоэлектронной продукции смогут компьютеры исключительно на отечественных процессорах. Именно технике, включенной в данный реестр, обязаны отдавать предпочтение госструктуры при осуществлении закупок.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления Правительства, опубликованному на федеральном портале нормативных правовых актов, с 2022 г. устанавливается требование к обязательному применению в вычислительной технике отечественных центральных процессоров, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории России. Такой срок, по мнению чиновников Минпромторга, является достаточным для разработки соответствующих решений.

Мера направлена на защиту внутреннего рынка, повышение защищенности национальной критической информационной инфраструктуры (КИИ), развитие национальной экономики и поддержку российских производителей микроэлектроники, подчеркивается в документе.

Российской при госзакупках предложено признавать только вычислительную технику на отечественных процессорах

Среди производителей микроэлектроники и вычислительной техники, которые, по оценке авторов документа, выпускают продукцию, полностью удовлетворяющую новым критериям, указаны 18 компаний. В их числе – «Микрон», МЦСТ, «Байкал электроникс», «Миландр», «Байтэрг», «Норси-транс», Kraftway и «Аквариус».

Ограничения использования в вычислительной технике, произведенной на территории России, иностранных процессов, по мнению авторов инициативы, позволит существенно стимулировать дальнейшее развитие отечественной радиоэлектронной промышленности, будет способствовать усилению производственной отраслевой кооперации, а также развитию российских производственных предприятий за счет увеличения притока капитала в радиоэлектронную промышленность.

Сильный сигнал для всей отрасли

Опрошенные CNews участники рынка, занятые в производстве отечественной высокотехнологичной продукции, в целом положительно оценивают инициативу Минпромторга.

«Предложенный проект закрывает "пробел" в государственном регулировании, – заявил в разговоре с CNews заместитель гендиректора МЦСТ по маркетингу Константин Трушкин. – Это очень сильный сигнал для всей отрасли и для заказчиков. Он означает, что необходимо "повернуться лицом" к российской микроэлектронике, а для микроэлектроники – что появляется основание для востребованности на широком гражданском рынке».

По словам Трушкина, сейчас в Едином реестре радиоэлектронной продукции присутствуют изделия как на российских, так и на зарубежных процессорах, юридически они не имеют различий. При этом заказчики предпочитают именно устройства на зарубежных чипах. «Чтобы стимулировать развитие отечественной микроэлектроники, нужно дать особые преференции продукции с использованием российских микросхем, прежде всего – на базе российских микропроцессоров», – отмечает он.

«Производственных возможностей в России более чем достаточно, российские предприятия могут полностью обеспечить объем спроса на вычислительную технику на внутреннем рынке», – говорит Трушкин. Сегодня в России уже разработаны процессоры «Эльбрус», «Байкал», «Комдив», акселераторы вычислений «Нейроматрикс», специализированные процессоры «Элвис», микроконтроллеры «Миландр», но спрос на них, по мнению представителя МЦСТ, недостаточный.

Гендиректор омского «Промобита» Максим Копосов считает, что предложенная Минпромторгом мера принесет пользу как российскому рынку в целом, так и находящейся под его управлением компании, которая, занимается выпуском универсальных серверов, систем хранения данных и рабочих станций, в том числе и на базе процессоров «Эльбрус». Разработанная компанией СХД Bitblaze Sirius серии 8000, как ранее сообщал CNews, недавно была включена в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

«Российские производители вычислительной техники сначала будут вынуждены пойти на дополнительные инвестиции, но на горизонте ближайших нескольких лет эти инвестиции окупятся, – пояснил CNews Копосов. – Разработчики процессоров существенно расширят рынок, получат свободные деньги и инвестируют их в улучшение характеристик, повышение качества технической поддержки пользователей. В последующее десятилетие это позволит выйти с отечественными процессорами на внешние рынки, модернизировать и обеспечить заказами отечественные фабрики по производству чипов».

«Промобит» в случае одобрения новых правил властями, окажется в выигрыше, поскольку имеет преимущество перед крупными игроками в этом сегменте рынка, уверен Копосов. Полностью отказываться от производства оборудования на основе иностранных чипов в компании не собираются, поскольку оно пользуется спросом у частных заказчиков, закупки которых не регулируются государством.

Софту тоже придется стать «более отечественным»

В МЦСТ считают, что перечень требований, предъявляемых к кандидатам на включение в Единый реестр российского ПО Минцифры, тоже нуждается в некоторым переосмыслении.

«Необходимо, чтобы появилось требование о совместимости российского софта с отечественными процессорами, нужно форсировать перевод российского ПО на российские аппаратно-программные платформы», – уверен Константин Трушкин. На это, по его мнению, могут потребоваться целевые субсидии.

Отечественное ПО, работающее на российских процессорах, пока что редкость, хотя уже сегодня есть несколько операционных систем, работающих на процессорах «Эльбрус», отметил представитель МЦСТ. Среди них «Альт», Astra Linux, «Лотос», «Эльбрус Линукс», ЗОСРВ «Нейтрино».

Глава «Промобита», в свою очередь, не сомневается, что российским производителям софта в любом случае придется обеспечить поддержку отечественных процессоров в своих программных продуктах. «Кто может – за свой счет, у кого своих средств недостаточно – за счет госсубсидий, грантов и иных форм поддержки, число которых на сегодняшний день растет», – пояснил Копосов в разговоре с CNews.

Импортозамещение в сфере электроники

В феврале 2020 г. Минпромторг предложил Правительству установить жесткие квоты на закупки отечественной продукции для каждой госкомпании, подготовив проект директивы, направленной на сокращение закупок радиоэлектроники зарубежного производства российскими государственными компаниями. Проект предполагал применение квот при переходе госкомпаний на закупки отечественной радиоэлектроники из специального реестра.

В июне 2020 г. Минпромторг подготовил проект поправок к постановлению Правительства о стимулировании производства радиоэлектроники, закрепляющих приоритет в госзаказах электроники за российскими производителями. Документ был направлен на согласование в ФАС, Казначейство, Минфин и Минэкономики, а реализовать изменения предложено к 2023 г. Согласно проекту, новые ограничения, в том числе, запреты покупок иностранной электроники предложено вводить по списку, составленному Минпромторгом. Его действующая редакция состояла из семи позиций, включая бытовые электроприборы, электронное, оптическое и компьютерное оборудование, а также осветительные приборы. Представители ведомства отметили, что российские производители способны обеспечить до 100% потребности госзаказчиков, в зависимости от отрасли.

23 июня 2020 г. Госдума приняла в первом чтении поправки к законам 44-ФЗ и 223-ФЗ, предусматривающие введение механизма квотирования закупок госзаказчиками и госкомпаниями российской продукции. Законопроекты предусматривают внесение поправок, которые дают Правительству право утверждать перечень товаров, на которые будет распространяться норма о квотировании. Также Правительство будет устанавливать размер квоты, а положение о квотировании закупок будет распространяться не только на российскую продукцию, но и на товары, произведенные в странах ЕАЭС.

Как ранее сообщал CNews, с 1 ноября 2020 г. может быть введен запрет на госзакупки импортной электроники при наличии российских аналогов на основании подготовленного в мае 2020 г. Минпромторгом проекта постановления Правительства. В нем был приведен перечень радиоэлектронной продукции, подпадающей под новые ограничения, в которых вошли батареи и аккумуляторы, электродвигатели, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также осветительное оборудование, волоконно-оптические кабели, электромагнитные контакторы и пускатели, контрольно-измерительная аппаратура и т. д. Список состоял в общей сложности из 13 пунктов, в большей части которых перечислено несколько видов продукции.

В конце сентября 2020 г. Минцифры предложило упростить процедуру сертификации телекоммуникационного оборудования отечественного происхождения (ТОРП). Ведомство выступило с инициативой об освобождении производителей ТОРП от плановых проверок на производстве и повторных лабораторных испытаний в случае повторного декларирования.

30 сентября 2020 г. CNews сообщил о том, что российские власти обсуждают с китайским техгигантом Huawei возможности сотрудничества. Переговоры с компанией находятся на ранней стадии, и стороны пока ни к чему не пришли. Тем не менее, в Минпромторге считают, что в обмен на допуск к рынку Huawei должна предоставить России доступ к своим технологиям.