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Болховитин Владислав
|27.02.2025
|В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» 1
|04.04.2024
|Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1
Болховитин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
|Промобит - Bitblaze Titan 8 1
|Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
|Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
|Копосов Максим 62 1
|Адамян Эдуард 3 1
|Покровский Иван 119 1
|Капустин Святослав 3 1
|Иванов Александр 103 1
|Делицын Леонид 129 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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