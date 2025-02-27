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Болховитин Владислав


27.02.2025 В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе» 1
04.04.2024 Продана доля производителя российских ноутбуков, серверов и СХД на «Эльбрусах» и «Байкалах» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Болховитин Владислав и организации, системы, технологии, персоны:

Промобит - Bitblaze - Promobit 80 1
Центр микроэлектроники 24 1
СалютДевайсы - Элпитех 22 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус ООО 5 1
НИЦ ЦТ - Научно-исследовательский центр цифровых технологий 6 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 375 1
Dell Technologies - Dell Computer 2137 1
Intel Corporation 12234 1
Loongson Technology 50 1
Kama Flow - КФ Венчурс 13 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1097 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 2
Clone - Клонирование 498 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20938 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14483 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7951 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16230 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30021 1
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Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 933 1
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 357 1
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Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2142 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16463 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5845 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7554 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1906 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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