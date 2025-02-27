В России готовятся к выпуску ноутбуки на процессорах «Эльбрус-2С3». Ноуты на «Байкал-М» «находятся на паузе»

К концу лета в России будет выпущена первая партия ноутбуков на отечественных процессорах «Эльбрус-2С3» компании «Промобит». В 2022 г. планировалось произвести партию устройств на чипах «Байкал-М», однако проект из-за санкций на паузе. Собеседники CNews на ИТ-рынке отмечают, что у МЦСТ напротив есть запасы процессоров «Эльбрус».

Ноутбуки на российских процессорах

Как стало известно CNews, до конца лета 2025 г. в России будет выпущена первая партия ноутбуков «Промобит» на отечественных процессорах «Эльбрус-2С3». Об этом CNews рассказал гендиректор компании «Промобит» Максим Копосов.

При этом в 2022 г. компания планировала к концу года выпустить на рынок ноутбук BITBLAZE Titan на процессоре «Байкал-М». Потом планы по производству сместились, а сейчас, по словам Копосова, «выпуск ноутбуков на процессорах «Байкал М» находится на паузе».

«Посмотрим, как на выпуск ноутбука отреагирует рынок, и в случае, если динамика спроса будет положительной, обратимся к производителю процессоров МЦСТ за следующей партией чипов», — отметил Копосов.

Откуда процессоры

Самый главный вопрос для отрасли — откуда взять российские процессоры для производства электроники. Так как после введения санкций в 2022 г. тайваньская TSMC прекратила производство процессоров «Эльбрус» и «Байкал». В России таких мощностей для производства чипов нет, а чтобы начать выпуск процессоров на другой иностранной фабрике, нужно несколько лет, чтобы подготовить изделие к другим техпроцессам, поясняли эксперты.

Летом 2025 г. в России будут выпущены ноутбуки на процессорах «Эльбрус»

«Насколько нам известно, МЦСТ встретила санкции со значительным складским запасом этих процессоров, — отметил Максим Копосов. — Мы тоже имеем запас из нескольких сотен процессоров «Эльбрус-2С3».

При этом по информации двух источников среди производителей и разработчиков микроэлектроники, МЦСТ имеет в запасе тысячи процессоров. «МЦСТ еще до введения санкций успела вытащить с фабрик десятки тысяч чипов: часть кристаллами, а часть пластинами», — сообщил CNews собеседник среди производителей электроники.

Директор по развитию МЦСТ Константин Трушкин перенаправил CNews к «НПЦ ЭЛВИС», которая сейчас выступает управляющей компанией МЦСТ. Там сообщили, что информация о ввозе и наличии процессоров «не соответствует действительности».

Как писал CNews в конце 2024 г. в Россию пришла партия процессоров «Байкал-М», однако быстро разошлась и досталась крупной компании с госучастием. Следующая же партия ожидается не ранее конца года. Поэтому, видимо, производители электроники отдают предпочтение «Эльбрусам», которые имеются в наличии.

Характеристики ноутбука

Вес ноутбука на «Эльбрусе» составит 2,3 кг, а размер экрана — 15.6 дюйма. Устройство комплектуется оперативной памятью DDR4 объемом от 16 ГБ (два разъема для модулей ОЗУ). За хранение информации отвечает полноценный SSD-накопитель вместимостью до 512 ГБ от компании «Джиэс Нанотех».

По словам Копосова, ноутбуки производятся на мощностях компании в Омске. «Корпус цельнофрезерованный из алюминиевой плиты производится на нашей площадке в Омске и на партнерской в городе Электросталь, оксидное покрытие — в Томске, материнская плата изготавливается в Зеленограде, а поверхностный монтаж производится также в Омске», — пояснил он.

Как пояснили CNews собеседники среди производителей электроники, в таких ноутбуках будут заинтересованы структуры, которым важна безопасность и сохранность данных (объекты критической инфраструктуры, силовые ведомства и пр.), так как процессор имеет свою систему команд.

Немного о процессоре

«Эльбрус-2С3» — это двухъядерный процессор, разработанный в МЦСТ. Его тактовая частота составляет от 1,6 до 2 ГГц, кэш 64 КБ для данных и 128 Кб для команд. Чип имеет два канала памяти с поддержкой модулей DDR4-2400 ECC. Техпроцесс «Эльбруса-2С3» — 16нм.

«Это уже не новый процессор, который можно использовать, например, для встраиваемых применений, пояснил CNews автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — Были разговоры и о создании на основе этого процессора игровой приставки».

«На наш взгляд подходящей нишей для этого процессора является промышленная автоматика, решения предназначенные для использования в критической информационной инфраструктуре (в том числе решения для хранения данных, ноутбуки, рабочие станции)», — отметил в свою очередь Максим Копосов.

По его словам, с точки зрения цены, на открытом рынке решения на российском процессоре всегда будут проигрывать решениям на процессорах раскрученных мировых брендов. «Потому, если мы хотим, чтобы российская школа разработки процессоров развивалась, необходимо создать ниши, в которых решения на российских процессорах не будут конкурировать с решениями на нероссийских. Такой нишей может стать ниша решений для КИИ», -заключил эксперт.

Чем занимается «Промобит»

«Промобит» (Bitblaze) — российская компания-разработчик и производитель серверов и систем хранения данных на процессорах «Эльбрус». Компания основана в 2009 году в Омске. Выручка компании по итогам 2023 г. составила 148,9 млн руб., что на 68% выше, чем по результатам 2022 г. Чистая прибыль составила 135,5 млн руб., следует из базы «Контур.фокус».

В апреле 2024 г. владелец венчурного фонда «Трамплин Венчурс» Святослав Капустин, который в последнее время концентрирует активы, связанные с разработкой ПО и вычислительной техники на российских процессорах «Эльбрус», приобрел 10% долю в компании «Промобит». Сейчас его доля составляет 30%. При этом 59% долей принадлежит Копосову, 5% — Эдуарду Адамяну и 5% — Александру Иванову, 1% — Владиславу Болховитину.