В ФСБ переданы материалы о поставке в госсектор ПК из Реестра, но с иностранными комплектующими

Материалы по делу «РС групп», которая предположительно поставляла в госучреждения системные блоки под брендом Life Tech с материнскими платами, отсутствующими в Реестре российской радиоэлектроники, изучают в ФСБ. В Реестре российской радиоэлектроники Минпромторга эти комплектующие производитель заявил как отечественные. Это позволило ему продать устройств на общую сумму свыше 100 млн руб.



Недобросовестного поставщика проверяют

В ФСБ поступили материалы о поставках системных блоков российского производителя «РС групп» в «Управление информационных технологий и связи» Санкт-Петербурга и воронежские больницы. Об этом замглавы Минпромторга Василий Шпак рассказал в большом интервью CNews, которое будет скоро опубликовано.

«По "РС групп" материалы в ФСБ передали», — сказал представитель ведомства.

Как ранее писал CNews, разработчик использовал в поставленных устройствах иностранные материнские платы, хотя при подаче документов на экспертизу в Торгово-промышленную палату заявил их как российские, благодаря чему и попал в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Это впоследствии помогло компании получить преференцию на госзакупках в 2023 г.

Что известно о поставках Life Tech

Напомним, в декабре 2023 г. в распоряжении CNews оказались фотографии разобранных устройств Life Tech, которые в госучреждения поставляла ООО «РС групп».

В акте экспертизы Торговой промышленной палаты фигурирует системный блок Life Tech RS-Line — именно благодаря ему производителю удалось заработать 180 баллов в реестре Минпромторга, опередив всех остальных. Еще 50 баллов продукция получила за отечественную материнскую плату «Элпитеха» (компания принадлежит «Салютдевайсам»). Столько же блок получил за российский накопитель SSD компании GS Group.

Внутри блока были найдены собственные платы B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech

Ни одного из этих устройств в ходе разбора системного блока обнаружено не было — вместо них были найдены собственные платы B450M-VHD-PLUS и SSD Life Tech. В каталоге ГИСП обе эти позиции фигурируют, однако заключений Минпромторга не получали, и в российском реестре их нет. Наличие же продукта в ГИСП подтверждением «российскости» не является. Если бы в акте экспертизы были указаны именно эти комплектующие, системный блок набрал бы лишь 80 баллов.

Кроме того, «Элпитех» и GS Group сообщили CNews, что не сотрудничают с Life Tech, хотя те заявляли их продукцию в числе комплектующих.

По данным «Контур.фокус», с января по ноябрь 2023 г., «РС групп» поставила 353 системных блока Life Tech RS-Line на сумму 9,7 млн руб. Продукцию компании в рамках госзакупок реализуют и другие организаций, среди которы, к примеру, ООО «Медея», «Приватгрупп», «Техлайн» и другие. После подсчета поставок всех компаний выходит, что всего производителю удалось реализовать более 3 тыс. системных блоков Life Tech RS-Line на общую сумму 116,8 млн руб.

Зачем был нужен бесполезный российский чип

В интервью CNews Василий Шпак также добавил, что была завершена проверка поставок «Лайткома», выпускавшего российский монитор с неработающим отечественным чипом. Устройство работало даже после его извлечения.

«По "Лайткому" завершилась. Смысл в том, что даже без российского чипа, который оказался нефункциональным, по действующей нормативке баллов за текущий уровень локализации было достаточно, чтобы войти в реестр. Мы их из реестра исключили, они подались заново с меньшим количеством баллов и вновь вошли в реестр», — рассказал Василий Шпак.

Что касается истории с «Лайткомом», фальсификацию вскрыл известный блогер. Он обнаружил в российском мониторе V-MAX ПЦВТ.852859.300 диагональю 27 дюймов неработающий отечественный чип, который производитель добавил лишь для того, чтобы попасть в реестр.

В экспертизе Торгово-промышленной палаты было указано, что контроллер K1986BE92QI был разработан российской компанией «Миландр», которая производит микросхемы на фабрике в Зеленограде. Благодаря ему продукция набрала 140 баллов локализации.

Максим Горшенин вскрыл устройство, извлек отечественный чип и с удивлением обнаружил, что то продолжило работать. Оказалось, что ключевым компонентом все же была микросхема тайваньского происхождения, хитро спрятанная под радиатором.

В «Лайткоме» на видео блогера отреагировали резко, заявив, что это акция черного пиара. Производитель заметил, что российская интегральная схема в мониторе для попадания в реестр не требуется. И количество баллов не дало им преференций в госзакупках, так как порог составлял 90 баллов, которые они набирали и без российского чипа. Блогера «Лайтком» впоследствии решил засудить и взыскать с него 5,3 млн руб.

Власти введут механизм пост-проверки

Ранее CNews писал о том, что в 2024 г. в России введут механизм пост-проверки поставок оборудования из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции Минпромторга. Реализовывать процедуру будут выборочно — в том случае, если поступят жалобы от приобретателей отечественных решений или в случае злоупотреблений в ходе госзакупок. Таким образом ведомство пытается бороться с фальсификацией «российскости».