Вaikal Electronics заключила партнерское соглашение с дизайн-центрами для производства материнских плат в России

«Байкал электроникс» в рамках реализации программы комплексного импортозамещения, призванной решить вопрос технологической независимости страны, и с целью насыщения российского ИТ-рынка современными конкурентоспособными и защищенными отечественными решениями заключила соглашения с четырьмя дизайн-центрами.

Партнерские соглашения между компанией «Байкал электроникс», российским производителем высокоинтегрированных полупроводниковых процессорных систем, и четырьмя дизайн-центрами – «Гаоди Рус», «Проект Лагранж», «Элпитех» и «Эдельвейс» – призваны обеспечить партнеров компании материнскими платами и решениями на основе процессора Baikal-M. Объединение усилий российских разработчиков производителей программного и аппаратного обеспечения позволит создавать российские решения уровня, ожидаемого заказчиками — как с точки зрения производительности и функциональности на уровне крупнейших международных разработчиков, так и с точки зрения конкурентных цен.

«Baikal Electronics ставит себе задачу создать полноценную партнерскую экосистему, которая позволить осуществить быстрое и эффективное импортозамещение в вычислительной технике, – сказал Андрей Едокимов, генеральный директор «Байкал электроникс». –Независимые дизайн-центры – важнейший элемент такой экосистемы. Их задача стать центрами компетенций в разработке устройств на базе процессоров Baikal, что позволит им оказывать дизайн-услуги большому числу ведущих производителей вычислительной техники. Baikal Electronics со своей стороны обеспечивает максимальную поддержку дизайн-центров как в части вендорского консалтинга, так и в части поиска клиентов. На данный момент мы заключили партнерское соглашение с четырьмя дизайн-центрами, и это далеко не финальное количество».

«Мы уже много лет активно взаимодействуем с компанией «Байкал электроникс» и выпустили на Baikal-M несколько материнских плат и development board. Надеемся, что подписание данного соглашения станет ещё одной точкой роста нашего сотрудничества и ускорит выпуск новых решений и продуктов на процессорах Baikal», – сказал Александр Грищенков, генеральный директор компании «Элпитех».

«Мы рады нашему расширяющемуся сотрудничеству с «Байкал электроникс». Два года совместной работы были очень результативными для нас. Полагаю, что открытая политика «Байкала» в отношении разработчиков электроники, таких, как мы, будет служить основой развития инженерного сообщества и индустрии российской вычислительной техники на отечественных процессорах. Статус технологического партнера сильной процессорной компании – это новая ступень в нашем развитии и в то же время, как мы понимаем, определенный кредит доверия. Будем его оправдывать», – сказал Александр Корнев, генеральный директор «Проект Лагранж».

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«Компания «Эдельвейс» высоко ценит многолетнее партнерство с «Байкал электроникс». Мы первые разработчики плат на отечественном процессоре Baikal-M и уверены, что наше технологическое сотрудничество позволит быстрее выводить на рынок новые продукты для реализации программы импортозамещения», – отметил Кирилл Алифанов, генеральный директор компании «Эдельвейс».

«Мы высоко оцениваем процессоры Baikal и уверены в их перспективах широкого применения, причем не только в России, но и на мировом рынке. Являясь международной компанией, мы совместно с коллегами из «Байкал электроникс» сможем уже в ближайшее время начать продвижение процессоров Baikal для наших заказчиков по всему миру», – отметил Олег Гитин, генеральный директор «Гаоди Рус».

«В процессе импортозамещения сейчас наступил переломный момент. Среди отечественных разработок должна появиться внутренняя конкуренция: так компании смогут выбирать из множества продуктов, а у российских производителей будет стимул для развития. С этой точки зрения то, что компания «Байкал электроникс» заключила контракт с четырьмя дизайн-центрами, которые будут производить материнские платы и решения на их основе на территории России – особенно важно для развития российской экосистемы вокруг процессоров Baikal», – сказал директор по развитию бизнеса Baikal Electronics Виталий Богданов.