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Из-за пошлин Трампа цены на чипы, компьютеры, смартфоны в России взлетят до небес

Опрошенные CNews эксперты считают, что введенные Трампом в отношении Европы и Азии пошлины окажут влияние и на Россию. Эксперты считают, что цены потребительской электроники, а также микроэлектроники на отечественном рынке поднимутся.

Пошлины Трампа

В апреле 2025 г. президент США Дональд Трамп (Donald Trump) ввел пошлины на импорт в США товаров из Камбоджи (49%), Лаоса (48%), Мадагаскара (47%). Для Евросоюза пошлины составили 20%, Китая — 34%, Вьетнама — 46%. Всего в списке более 150 стран. При этом России в перечне нет.

Однако опрошенные CNews эксперты считают, что введенные Трампом в отношении ЕС и Китая пошлины окажут влияние и на Россию: в первую очередь на потребительскую электронику и на электронную компонентную базу (ЭКБ).

Китай, кстати, ввел ответные пошлины в 34% на товары из США.

Негативное влияние на рынок микроэлектроники

«Введение пошлин способно оказать серьезное влияние на российский рынок радиоэлектроники, — считает директор по внедрению инновационных решений Softlogic Дмитрий Ракович. — Стоит учитывать, что многие технологические компании имеют свои штаб-квартиры в США, но при этом размещают производственные мощности в странах Азии. Если взглянуть на ключевые регионы — такие как Китай, Индия, Вьетнам, Тайвань — можно проследить одну закономерность: все они сталкиваются с повышенными пошлинами. Эти страны давно закрепились как центры высокотехнологичного производства, продукция которого востребована по всему миру».

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Daniel Romero / Unsplash
Пошлины Дональда Трампа повлияют и на Россию

И у таких производителей в этой ситуации остается два варианта: либо брать дополнительные издержки на себя, либо перекладывать их на конечного потребителя. «Поскольку Россия в значительной степени зависит от импорта в области электроники, подобные меры могут привести к ощутимому росту цен на рынке», — заключает Ракович.

«Основной потенциально негативный эффект — рост цен на комплектующие, которые еще не производятся внутри страны в нужных объемах — соглашается Кирилл Семион, генеральный директор АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом». - В результате вырастет и цена на конечный продукт».

Потребительские товары: влияние пошлин

По мнению Раковича, пошлины Трампа будут наиболее ощутимы для простых граждан. «В России пока не налажено производство потребительской электроники мирового уровня в достаточных объемах, — продолжил он. — Смартфоны, компьютеры, бытовая техника, телевизоры, автомобили со сложными бортовыми системами — все поднимутся в цене».

«Увеличение затрат на производство и логистику у зарубежных производителей может привести к росту цен на импортируемую электронику, такую как смартфоны, ноутбуки и бытовая техника, — считает Ольга Квашенкина, глава SNDGLOBAL, контрактного разработчика электроники. — Это, в свою очередь, может снизить покупательскую способность и замедлить темпы обновления технологий среди населения: будут реже покупаться новые смартфоны или компьютеры».

«Пошлины сделают импортные товары менее доступными, что может привести к снижению конкуренции на рынке, — считает Николай Калуцкий, ведущий инженер НОЦ ФНС России и МГТУ имени Н.Э. Баумана. — Местные производители могут не иметь возможности предложить аналогичные продукты по конкурентоспособным ценам, что может негативно сказаться на качестве и разнообразии товаров».

По мнению Калуцкого, повышение цен на электронику может затруднить реализацию некоторых госпроектов. «Это может замедлить развитие государственных услуг и технологий», — заключает он.

Более позитивно настроены в «Марвел-Дистрибуции». Там считают, что веденные Трампом тарифы для других стран никак не скажутся на российском рынке электроники. «Они касаются импорта товаров в США, а Россия туда ничего не экспортирует», — заключили в компании.

Какое влияние уже ощутимо

Богатейшие люди мира после введения пошлин США за сутки потеряли $208 млрд, пишет Bloomberg. Согласно подсчетам, наиболее серьезно пострадали американские миллиардеры, в частности Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) и основатель Amazon Джеф Безос (Jeff Bezos).

Цены на iPhone могут вырасти на 43% из-за введенных Трампом пошлин, пишет Reuters. Издание приводит, что стоимость самой дешевой версии iPhone 16 может возрасти до $1142, а цена на iPhone 16 Pro Max увеличится до $2300.

Представители Минпормторга и Минцифры не ответили на вопрос CNews о влиянии пошлин Трампа на российские отрасли электроники и микроэлектроники, а также о возможных мерах. Однако, как отметил сегодня, 7 апреля 2025 г., пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти будут делать все необходимое, чтобы минимизировать последствия международного экономического шторма, вызванного новыми американскими пошлинами.

Новая политика администрации Трампа — это протекционистская мера по стимулированию и возвращению производственного сектора обратно в США, поясняет Ракович. «Для России наиболее разумным ответом видится продолжение уже начатого курса на импортозамещение, — продолжает он. — Этот процесс у нас запущен давно, и сейчас особенно важно не снижать темпов, а лишь укреплять и повышать эффективность отечественных программ. Наша задача — создать для них необходимые условия и поддерживать развитие российских производственных мощностей».

Кристина Холупова

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