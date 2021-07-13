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Компания «Россети Московский регион» участвует в развитии городской инфраструктуры для сетей 5G

ПАО «Россети Московский регион» в сотрудничестве с ООО «Арсенал-Технология» начали реализацию нового технологического решения по размещению базовых станций операторов мобильной связи. Решение позволяет скрыть массивное телекоммуникационное оборудование в подземные бункеры - «отели для базовых станций», которые будут располагаться в охранных зонах трансформаторных подстанций ПАО «Россети Московский регион». Видимой останется только эстетичная опора с антенной группой.

Подземный бункер связи выполнен из нержавеющей стали в железобетонной оболочке с покрытием двухслойной битумно-латексной гидроизоляцией. Объект оборудован приточно-вытяжной вентиляцией, аварийной системой, охранной сигнализацией и камерой видеонаблюдения.

В настоящее время в разработке находятся два объекта в центре Москвы. По завершении строительства объект будет представлять собой современную, отвечающую всем запросам «умного города» технологическую площадку, которая поддерживает стандарты 3G, 4G, 5G, IoT и предоставляться в аренду операторам связи. Данная технология соответствует целям и задачам нацпроекта «Цифровая экономика».

«Новое качество связи в условиях перехода на 5G потребует значительного увеличения количества базовых станций. В то же время с постоянным увеличением интернет-трафика повышается плотность сетей операторов связи, размещаются все новые базовые станции для действующих стандартов связи (3G, 4G, 5G, IoT). Мы предлагаем решение, которое поможет операторам убрать с улиц города неприглядные антенны, массивное оборудование и нависающие кабели», - прокомментировал Николай Смирнов, директор департамента маркетинга и развития услуг энергоснабжения ПАО «Россети Московский регион».

Владимир Бахур

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