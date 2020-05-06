«Крок» и Hystax запускают услугу по автоматизированной миграции данных и создания DR-сред

«Крок Облачные сервисы» заключили партнерское соглашение с компанией Hystax — разработчиком инструментов для автоматизированной миграции данных и резервного копирования. С помощью продуктов партнера компании смогут быстрее и проще переносить данные из сторонних облаков в публичное облако «Крок» даже при смене гипервизора, а также строить отказоустойчивые инфраструктуры.

Процесс смены провайдера до появления автоматизированных средств миграции считался достаточно сложным, рискованным и даже иногда невозможным (в случае накопления большого legacy — ПО c длительной историей использования). Клиенты опасались, что перенос данных из одного облака в другое или миграция с собственного оборудования в дата-центры провайдера может привести к большим трудозатратам по перенастройке всех прикладных систем и к их длительным простоям. Автоматизированное решение Hystax Acura, развернутое в облаке «Крок», позволяет производить процедуру автоматически в режиме Lift-and-shift, что, по данным интегратора, сокращает в разы время на перенос и вероятность ошибок.

Решение Hystax может также использоваться при реализации DR-стратегии — создании дублирующей площадки, на которую происходит переключение (иногда мгновенное) всех систем в случае сбоя в основном ЦОДе клиента. Такая услуга позволяет обеспечить постоянную доступность бизнес-сервисов даже в случае форс-мажоров, например, блэкаутов — длительных аварий в энергосистеме. Миграцию или настройку облака «Крок» в качестве DR-площадки проводит команда компании «Крок Облачные сервисы» в формате управляемого сервиса.

«Благодаря новым продуктам, таким как решения Hystax, мы хотим привлечь клиентов, которых смущает смена гипервизора при выборе провайдера. С появлением Hystax провести такие миграции стало не сложнее рядового развертывания виртуальной машины. Перенос небольших инфраструктур в другое облако занимает от 10 минут», — сказал Сергей Зинкевич, директор по развитию продуктов компании «Крок Облачные сервисы».

«Продукты Hystax универсальны. Они одинаково эффективно работают с самыми разными платформами, в том числе AWS, Microsoft Azure, OpenStack, и физическими серверами локальной инфраструктуры. Благодаря этому открываются новые возможности для тех заказчиков, которые в своей работе применяют мультиоблачную стратегию или, размещаясь за рубежом, хотят осуществить плавную миграцию в российское облако согласно требованиям местного законодательства или под влиянием роста стоимости на иностранные облачные сервисы», — отметил Николай Смирнов, генеральный директор Hystax.