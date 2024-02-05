Подтверждена совместимость продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен»

Компания «ИнфоТеКС» и компания «Актив» в рамках долгосрочного технологического партнерства завершили очередной этап тестирования и подтвердили корректность совместной работы продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Продукты и решения ViPNet предназначены для противодействия угрозам информационной безопасности и широко используются для защиты инфраструктуры государственных учреждений и компаний различного уровня.

Криптографические USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП 2.0» и «Рутокен ЭЦП 3.0» обеспечивают выработку и защищенное хранение ключевой информации, формируют электронную подпись (ЭП) и могут быть использованы как второй фактор аутентификации. Двухфакторная аутентификация, реализованная в продуктах ViPNet, направлена на снижение возможностей внутренних злоумышленников (инсайдеров). USB-токены «Рутокен» являются ключевыми носителями в массовых российских проектах, базирующихся на технологии ЭП и инфраструктуре открытых ключей (PKI), которые применяются при аутентификации пользователя.

Линейка «Рутокен» представлена полнофункциональными аппаратными СКЗИ, сертифицированными ФСБ России и ФСТЭК России. Криптографические операции выполняются без извлечения ключа в память компьютера. Ряд моделей токенов и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» дополнительно оснащены бесконтактным интерфейсом (NFC), что позволяет подписывать документы на смартфонах и планшетах в приложениях ViPNet PKI Client для iOS и Android.

Применение устройств «Рутокен» предотвращает несанкционированный доступ к ключевой информации, используемой при подписании документов (в том числе квалифицированной электронной подписью), построении защищенных соединений с веб-ресурсами, а также при доступе к внутренней корпоративной инфраструктуре в сетях ViPNet.

Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграций компании «Актив»: «Непрерывное расширение совместимости продуктов ViPNet с устройствами «Рутокен» — это важный фокус развития для нас. «Актив» продолжит расширять этот список для того, чтобы российские компании-заказчики получили комплексные решения, соответствующие задачам бизнеса и отвечающие требованиям законодательства».

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«С компанией Актив мы очень давно поддерживаем тесное технологическое партнерство. Продукция коллег дополняет наши решения по информационной безопасности, и наши заказчики получают комплексные решения с удобными сценариями и механизмами работы, без компромиссов по защищенности», – сказал Николай Смирнов, директор по продуктам «ИнфоТеКС».

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

Компания «Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для аутентификации, электронной подписи и обеспечения безопасности киберфизических систем, решения для лицензирования, защиты и управления продажами программных продуктов под брендом Guardant, оказывает услуги по консалтингу и аудиту в области информационной безопасности в рамках направления Aktiv.Consulting.