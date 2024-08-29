«ИнфоТекс» объявила о выпуске ViPNet Coordinator HW10

Компания «ИнфоТекс» объявила о расширении модельного ряда ViPNet Coordinator HW 4. В состав продукта включено новое исполнение ViPNet Coordinator HW10.

ViPNet Coordinator HW10 – шлюз безопасности в компактном форм-факторе, предназначенный для защиты подключений к корпоративной сети автоматизированных рабочих мест, сетевых устройств (IP-камеры, IP-телефоны, принтеры), терминалов, банкоматов.

ViPNet Coordinator HW10 на аппаратной платформе HW10 F1 выполнен в форм-факторе компактного мини-компьютера размерами 94,5 x 30 x 68 мм и весом 260 г. Устройство оснащено тремя высокоскоростными сетевыми интерфейсами (2x2.5G и 1x1G), HDMI-выходом и двумя USB-портами для локального подключения к шлюзу. Питание осуществляется по USB-C (блок питания входит в комплект поставки).

Новая платформа обеспечивает производительность в режиме шифрования (VPN) до 35 Мбит/с, в режиме межсетевого экрана до 200 Мбит/с.

«Мы представляем новое компактное и недорогое решение для защиты каналов связи достаточной для большинства сценариев производительности. Пассивная система охлаждения обеспечивает бесшумную работу устройства, а использование ARM-архитектуры обеспечивает высокую энергоэффективность. Шлюз безопасности может использоваться во многих сферах деятельности и, несомненно, будет востребован на рынке средств защиты информации», – отметил Николай Смирнов, директор по продуктам «ИнфоТекс».

ViPNet Coordinator HW10 сертифицирован во ФСТЭК России по требованиям к МЭ типа А, типа Б 4 класса и 4 уровня доверия в рамках действующего сертификата ФСТЭК России. Завершаются работы по сертификации платформы по требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3.