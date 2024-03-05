«Ростелеком» сделает систему водоснабжения в уральском шахтерском поселке «цифровой»

«Ростелеком» в Свердловской области проводит цифровизацию системы водоснабжения в Буланаше, расположенном в Артемовском городском округе. В уральском шахтерском поселке реконструируют насосную станцию, проложат новые коммуникации и внедрят отечественное автоматизированное оборудование. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Николай Смирнов, министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области: «На сегодняшний день износ коммунальных сетей Буланаша, построенных еще в 70-х годах, по оценкам специалистов, составляет более 70%. В этом году в поселке развернется крупномасштабная стройка, общая стоимость проекта – свыше 980 млн руб. Работы проходят в рамках федеральной программы "Чистая вода". Реализация инвестиционного проекта позволит решить проблемы с водоснабжением для 12 тыс. жителей, а также предприятий и учреждений социальной сферы».

Цифровизация пройдет после реконструкции системы. Сначала на одной из станций установят современное российское оборудование водоочистки и резервуары воды, затем – построят три новые рабочие скважины, потом – смонтируют под рекой Бобровкой водовод до насосной станции. Благодаря этому в дома жителей будет поступать качественная питьевая вода.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Наша компания занимается внедрением цифровых технологий в различные сферы экономики региона, в том числе в коммунальную отрасль. Мы имеем большой опыт автоматизации скважин, систем водообработки, водохранения, транспортировки воды и водоотведения. Проект для Буланаша – уникальный для нас. Если раньше мы занимались внедрением решений на финальных стадиях, то в данном случае наша команда выполнит комплексный проект от стадии проектирования до стадии внедрения. На насосной станции поселка мы установим технику отечественного производства. Реконструкция системы позволит экономить на обслуживании и оперативно реагировать на внештатные ситуации, заранее исключая большинство из них за счет "умного" контроля над процессом эксплуатации. Отмечу, что все работы в Буланаше будут выполнены без отключения станции и перебоев в водоснабжении».

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ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 12,2 млн. «Ростелеком» входит в число мобильных операторов страны с более чем 48 млн абонентов. Компания совместно с партнерами развивает видеосервис Wink с 20,7 млн подписчиков. Компания последовательно занимается импортозамещением, включая собственную разработку программного обеспечения и производство телеком-оборудования.