Россия УФО Свердловская область Буланаш


СОБЫТИЯ


15.01.2026 Новые возможности: теперь для свердловчан доступен фиксированный интернет от «МегаФона» 1
05.03.2024 «Ростелеком» сделает систему водоснабжения в уральском шахтерском поселке «цифровой» 2
03.08.2022 От городов – до поселков и садов: связисты улучшили интернет на Среднем Урале 1
27.06.2016 «Ростелеком» построил новые оптические сети в Березовском городском округе Свердловской области 1
21.03.2016 «Ростелеком» в Свердловской области инвестирует в развитие оптических сетей связи свыше 150 млн руб. 1

Публикаций - 5, упоминаний - 6

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком Урал - Уральский макрорегиональный филиал Ростелекома 249 3
Ростелеком 10361 3
Арти ГК 11 1
МегаФон 9975 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11190 3
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2211 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4848 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 1
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4016 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3078 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17141 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9386 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7426 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8463 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34040 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23210 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2060 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 347 1
Макаров Вадим 28 2
Смирнов Николай 33 1
Пичугин Иван 36 1
Джур Инна 6 1
Писцов Евгений 1 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4302 4
Россия - УФО - Свердловская область 1766 4
Россия - УФО - Свердловская область - Карпинск 7 3
Россия - Средний Урал 92 3
Россия - УФО - Свердловская область - Каменск-Уральский 95 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 181 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3194 2
Россия - УФО - Свердловская область - Серов 24 2
Россия - Талицы 11 2
Россия - УФО - Свердловская область - Алапаевск 11 2
Россия - УФО - Свердловская область - Первоуральск 51 1
Россия - УФО - Свердловская область - Новоуральский городской округ - Новоуральск 29 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - УФО - Свердловская область - Берёзовский городской округ - Берёзовский 4 1
Россия - УФО - Свердловская область - Бисертский городской округ - Бисерть 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45913 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55057 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1955 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 1
Сельское хозяйство - Птицеводство - Птицефабрики - Poultry farming 81 1
Quality of Life - Качество жизни 35 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3782 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2265 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
