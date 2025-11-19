Разделы

Цифровизация
|

Новые центры развития промышленной робототехники откроются в Томске, Самаре и Фрязино

Они появятся на базе компаний Тесвел, VPG LaserONE и Томского государственного университета и получат гранты Минпромторга России в размере 208,3 млн руб. на разработку решений в отрасли, внедрение робототехнических комплексов и подготовку кадров. Новые центры войдут в сеть из шести уже созданных центров развития промышленной робототехники по стране. Итоги грантового отбора, прошедшего по национальному проекту «Средства производства и автоматизации», подвел оператор конкурса — Центр развития промышленной робототехники университета «Иннополис». Об этом CNews сообщили представители университета «Иннополис».

На конкурс по созданию новых центров развития промышленной робототехники поступило 13 заявок от компаний из Тульской, Самарской, Тюменской областей и еще восьми регионов России.

Участники представили программы работы будущих центров развития промышленной робототехники, включая перечень мероприятий, финансовый план, описание разрабатываемых робототехнических решений и список партнеров. Комиссия из экспертов университета «Иннополис». , ученых и исследователей в области робототехники оценила заявки по уровню квалификации компании, научно-технической базе и наработкам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, экономической эффективности и устойчивости проекта, готовности к реализации плана.

Ирина Окладникова, Минфин в интервью CNews: Нецелевого расходования бюджетных средств стало меньше благодаря цифровизации
цифровизация

Валерий Пивень, директор Департамента станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга России: «Расширение сети центров развития промышленной робототехники является важным элементом инфраструктуры, которую мы формируем в рамках национального проекта “Средства производства и автоматизации”. В 2025 г. Минпромторг России провел уже два конкурсных отбора, что позволило дополнить сеть новыми центрами-спутниками и укрепить технологические компетенции в регионах. Такой подход способствует последовательному внедрению промышленной роботизации по всей стране — усиливается региональная экспертиза, и предприятия шире вовлекаются в процессы автоматизации».

Николай Смирнов, директор Центра развития промышленной робототехники университета «Иннополис»: «Новые центры станут частью сети, которая уже включает шесть действующих центров развития робототехники в стране, и укрепят проект. Так, компания Тесвел предлагаем комплексные решения в области автоматизации и роботизации производственных процессов, производит оборудование для генерации азота и реализует инжиниринговые проекты, VPG LaserONE — развивает решения для лазерной и волоконной техники, а Томский государственный университет сделает акцент на подготовке кадров и создании робототехнических решений для науки и образования. Расширение федеральной сети центров развития промышленной робототехники позволит решить ключевые задачи промышленности по повышению плотности роботизации».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Искусственный интеллект в MDM: передовой подход к нормализации НСИ

Российская промышленность почти догнала госсектор по числу успешных кибератак. Названа главная уязвимость

Юйчэн Чэнь, Ugreen: Наш покупатель не остается один на один с гаджетом

Roblox массово верифицирует детей в чатах

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/