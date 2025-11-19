Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185948
ИКТ 14419
Организации 11185
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3531
Системы 26378
Персоны 80167
География 2983
Статьи 1570
Пресса 1259
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Пивень Валерий


СОБЫТИЯ


19.11.2025 Новые центры развития промышленной робототехники откроются в Томске, Самаре и Фрязино 1
30.05.2014 Американские банки инвестируют в аналитические технологии 1
26.05.2014 Стартап прогнозной аналитики покорил Wall Street 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Пивень Валерий и организации, системы, технологии, персоны:

IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1699 1
Accenture plc 693 1
Капитал Лайф 17 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1965 1
Vulcan Capital Management 3 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33757 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7359 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8058 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 504 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4442 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72544 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10070 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Сиркин Александр 5 1
Purpura Stephen - Пурпура Штефен 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 155870 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53350 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2943 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51039 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25827 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6751 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2747 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1701 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17332 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6223 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5487 1
Национальный проект - Средства производства и автоматизации 8 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1322 1
РБК Инновации 47 1
Bloomberg 1400 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1400763, в очереди разбора - 732613.
Создано именных указателей - 185948.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: мощный фотофлагман

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/