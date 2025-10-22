Российские компании не спешат переходить на отечественные системы для корпоративных коммуникаций

ИТ-руководители 200 крупных и средних российских компаний рассказали для совместного исследования «Инфосистемы Джет» и издательства «Открытые системы» о том, как у них устроены корпоративные коммуникации, какие отечественные и иностранные UC-решения они используют и к какому результату стремятся. Отдельно в исследовании был рассмотрен вопрос возможного возвращения иностранных производителей ПО — почти половина респондентов продолжит использовать иностранные решения, если будет такая возможность. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

Исследование охватывает крупные и средние компании из разных индустрий — от промышленности и ритейла до ИТ и госструктур. Большинство респондентов (59%) оценивают бизнес-критичность корпоративных коммуникаций как высокую, еще 31% — как среднюю. Этот показатель выше среди крупных компаний, где для распределенных команд и цифровых цепочек взаимодействий необходима надежная коммуникационная основа.

В условиях возможных ограничений на использование иностранных решений для звонков отечественные корпоративные платформы с аудио- и видеосвязью становятся еще более значимыми для бизнеса. Несмотря на вопросы к зрелости российских решений, ситуация на рынке заставляет бизнес как минимум планировать изменения: 43% респондентов уже находятся в процессе миграции на российские решения, а ещё 28% рассматривают возможность их внедрения.

Уход иностранных вендоров стал ощутимым ударом для многих организаций, привыкших ориентироваться на лучшее в своем классе ПО, и к решению проблемы компании подошли по-разному. Часть продолжает использовать уже установленные зарубежные решения, несмотря на отсутствие обновлений и поддержки. Другие выбирают из продуктов, доступных на российском рынке, и рассчитывают на их быстрое развитие.

В ходе исследования мнения сторонников единой платформы коммуникаций и объединения возможностей отдельных систем разделились примерно поровну: 50% против 46%. Остальные считают, что решение зависит от ситуации, или затруднились ответить.

Яков Шапиро, руководитель направлений мультимедиа и UC «Инфосистемы Джет»: «Мы ставили перед собой задачу проверить несколько гипотез и узнать, как компании строят стратегии развития коммуникаций в условиях меняющегося рынка. Исследование подтвердило высокую бизнес-критичность систем коммуникаций и важность внедрения экосистемных продуктов. Мы предполагали, что многие компании ждут возвращения иностранных вендоров, — и среди наших респондентов таких почти половина. При этом остальные планируют будущее с российским ПО».

Николай Смирнов, ведущий аналитик исследования: «Результаты исследования подтвердили раскол в поведении заказчиков, характерный для многих сегментов ИТ-рынка. Компаний, настроенных бескомпромиссно, относительно немного, а остальные не хотят рисковать, принимая радикальные решения. Основная масса занимает выжидательную позицию, не слишком доверяя российским игрокам, и не желает выступать в качестве полигона для обкатки сырых технологий. Тем не менее за развитием отечественных систем пристально наблюдают, от них ждут рывка вперед. Приближение российских решений по функционалу к признанным лидерам, а возможно, и появление уникальных возможностей, опережающих западные аналоги, способно заметно изменить расклад сил на рынке».

Говоря о балансе между российским и зарубежными решениями в инфраструктуре компаний, можно отметить, что среди ВКС лидируют отечественные системы, а мессенджеры преобладают зарубежные. Так, 55% респондентов используют российскую ВКС, а 23% — зарубежную; 15% используют сразу оба варианта. Зарубежные мессенджеры внедрены у 42% компаний, а у 39% — российские.

В будущем можно ожидать от разработчиков российских средств корпоративных коммуникаций «гонки вооружений» в области ИИ: в компаниях востребованы такие инструменты, как автоматическая расшифровка аудио и составление протоколов по итогам встреч, в перспективе — использование виртуальных помощников. Развитие отечественными производителями интеллектуальных возможностей в своих системах может стать их конкурентным преимуществом, влияющим как на восприятие локальных игроков, так и на выбор конкретных решений.