Комплекс информационной безопасности «Сакура» совместим с продуктами для защиты информации ViPNet

Российские разработчики компаний «ИнфоТеКС» и «ИТ-Экспертиза» подтвердили корректную совместную работу программно-аппаратного комплекса ViPNet Coordinator HW и программного комплекса ViPNet Client 4 c комплексом информационной безопасности «Сакура».

Результатом технологического партнерства стало современное решение класса Zero Trust Network Access (сетевой доступ с «нулевым доверием»), позволяющее специалистам информационной безопасности реализовать принципы расширенной концепции Zero Trust для организации контролируемого подключения удаленных пользователей.

Шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW, предназначенный для защиты каналов связи, отвечает за построение виртуальной сети ViPNet и за безопасную передачу данных между ее защищенными сегментами, а также фильтрацию IP-трафика. ViPNet Coordinator HW входит в реестр российской радиоэлектронной продукции, имеет статус телекоммуникационного оборудования российского происхождения, а также сертификаты ФСБ России и ФСТЭК России.

Программный комплекс ViPNet Client 4 предназначен для безопасной работы с корпоративными данными через зашифрованный канал и обеспечивает защиту рабочих мест корпоративных пользователей, в том числе удаленных. ViPNet Client 4 включен в реестр российского ПО, имеет сертификаты ФСБ России и ФСТЭК России.

Комплекс информационной безопасности «Сакура» предназначен для контроля состояния защищенности рабочих мест на основе политик обнаружения и реагирования на угрозы безопасности, управления доступом к корпоративным ресурсам. Комплекс зарегистрирован в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

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Преимущество совместного решения для конечного потребителя заключается в том, что, не меняя своей инфраструктуры и используя текущий VPN-продукт, он получает решение класса ZTNA, соответствующее всем требованиям к безопасности, принятым в парадигме, и при этом он не несет значительных затрат на внедрение Zero Trust с нуля.

«Совместимость с продуктами линейки ViPNet позволяет пользователям комплекса “Сакура” получить современное решение, реализующее концепцию нулевого доверия. Наш комплекс не только осуществляет мониторинг потенциальных угроз 24/7, но и позволяет предотвращать последствия нарушения правил информационной безопасности», –– сказал генеральный директор ООО «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк.

«Считается, что для реализации концепции Zero Trust потребуются новые продукты и решения, это не совсем так. Несмотря на то, что данная концепция является достаточно новой в мире информационной безопасности, реализовать ее можно уже существующими на данный момент продуктами. Совместное решение позволяет в полной мере реализовать подход к Zero Trust, соблюдая все базовые принципы данной архитектуры информационной безопасности при защите ИТ-инфраструктуры», –– отметил директор по развитию продуктов «ИнфоТеКС» Николай Смирнов.