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ViPNet PKI Client 1.4 поддерживает USB-токены и смарт-карты JaCarta для ОС Windows

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

«Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» — завершили тестирование своих продуктов на совместимость. Тестовые испытания подтвердили корректность работы программного комплекса ViPNet PKI Client (версии 1.4 под управлением ОС Windows), разработанного «Инфотекс», USB-токенов и смарт-карт линейки JaCarta от компании «Аладдин Р.Д.», а именно JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI, JaCarta PRO, JaCarta PKI/ГОСТ, JaCarta-2 ГОСТ, JaCarta-2 PKI/ГОСТ, JaCarta-2 PRO/ГОСТ и JaCarta LT.

Комплекс ViPNet PKI Client предназначен для организации работы пользователя в инфраструктуре открытых ключей (PKI). Он обеспечивает генерацию ключевой информации, создание и проверку электронной подписи, шифрование файлов и данных, установку защищенных TLS-соединений.

Продукты линейки JaCarta разработаны для организации усиленной или строгой аутентификации в информационных системах и сервисах, обеспечения юридической значимости документов и действий пользователей с помощью электронной подписи и безопасного хранения контейнеров программных СКЗИ, пользовательских данных, сертификатов, паролей и др.

Согласно подписанному сертификату совместимости, в качестве дополнительного программного обеспечения, необходимого для корректного функционирования, использовалось ПО «Единый Клиент JaCarta» версии 2.12 или выше.

Совместимость обеспечена для следующих операционных систем семейства Windows — Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 8.1 (32/64-bit), Windows 10 (32/64-bit), Windows 2008 Server (32/64-bit), Windows 2008 Server R2 (64-bit), Windows 2012 Server (64-bit), Windows 2012 Server R2 (64-bit) и Windows 2016 Server (64-bit).

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