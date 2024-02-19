Новая версия ПАК ViPNet PKI Service 2.3 совместима с сервером аутентификации JaCarta Authentication Server

Компания «ИнфоТеКС», отечественный разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации, и компания «Аладдин», разработчик компонентов для построения доверенной и безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по подтверждению технологической совместимости продуктов ViPNet PKI Service 2.3 и JaCarta Authentication Server. Об этом CNews сообщили представители «ИнфоТеКС».

Сертификат, полученный в результате проведенных испытаний, подтверждает стабильное совместное функционирование продуктов. Совместимость ViPNet PKI Service 2.3 с JaCarta Authentication Server позволяет автоматизировать развертывание и эксплуатацию PKI-инфраструктуры информационной системы.

ViPNet PKI Service – это сервер подписи, разработанный на базе криптографической платформы безопасности (HSM) и предназначенный для генерации ключевой информации, формирования и проверки электронной подписи (ЭП), шифрования данных. ПАК ViPNet PKI Service обеспечивает криптографическую защиту данных, соответствующую высоким классам – это СКЗИ класса КВ и средство ЭП класса КВ2.

Сервер JaCarta Authentication Server реализует для ПАК ViPNet PKI Service 2.3 дополнительный фактор аутентификации для повышения безопасности при работе с сервисом ЭП.

«В рамках развития продуктов направления ViPNet PKI мы особое внимание уделяем обеспечению совместимости и интеграции с решениями наших технологических партнеров. Мы рады добавить к существующим сценариям совместного использования PKI-продуктов ViPNet c токенами JaCarta «Аладдин» новый интеграционный сценарий использования ViPNet PKI Service с JaCarta Authentication Server. Применение нашего комплексного решения позволит заказчикам повысить уровень безопасности сервисов электронной подписи в своих информационных системах и защитить данные от компрометации», – отметила Римма Бадмаева, ведущий менеджер продуктов «ИнфоТеКС».

«В компании «Аладдин» мы ценим наше многолетнее партнерство с компанией «ИнфоТеКС». Наша последняя совместная разработка – интеграция JaCarta Authentication Server с ПАК ViPNet PKI Service – это шаг вперед в обеспечении безопасности данных наших клиентов. Эта интеграция вводит дополнительный уровень проверки для операций с электронной подписью и шифрованием, что делает эти процессы более защищенными. Улучшение предназначено для того, чтобы предложить пользователям еще один слой защиты, который, по нашему мнению, будет востребован среди тех, кто ищет усиленную безопасность для своих систем», – сказал Дмитрий Макаров, старший аналитик по продуктам JMS и JAS в компании «Аладдин».

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Компания «ИнфоТеКС» — разработчик и производитель программных и программно-аппаратных средств защиты информации. В портфеле «ИнфоТеКС» более 50 продуктов для защиты информации, выпускаемых под брендом ViPNet. В штате группы компаний «ИнфоТеКС» около 1500 сотрудников в 12 городах России, партнерская сеть включает в себя более 300 компаний.

Компания «Аладдин Р.Д.» – российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры предприятия и защиты ее главных информационных активов. Линейка продуктов компании включает решения для: построения безопасной ИТ-инфраструктуры на базе PKI; безопасного доступа к информационным ресурсам; защиты данных (СУБД/баз данных, на дисках и съемных носителях); централизованного управления; обеспечения безопасной дистанционной работы.