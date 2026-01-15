Получите все материалы CNews по ключевому слову
Елычев Михаил
СОБЫТИЯ
|15.01.2026
|«Индид» представила Indeed PAM 3.3 1
|24.10.2016
|Indeed Identity представила Indeed Card Management 4.0 1
|21.03.2012
|Банк «Санкт-Петербург» внедряет систему аутентификации и управления доступом на базе Indeed-Id 1
Елычев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 111 2
|CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 1
|Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412388, в очереди разбора - 730328.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.