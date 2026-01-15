Разделы

Елычев Михаил


СОБЫТИЯ


15.01.2026 «Индид» представила Indeed PAM 3.3 1
24.10.2016 Indeed Identity представила Indeed Card Management 4.0 1
21.03.2012 Банк «Санкт-Петербург» внедряет систему аутентификации и управления доступом на базе Indeed-Id 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Елычев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 111 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 932 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1128 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 704 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
KMS - Key Management Service - Key Management Server - Key & Certificate Lifecycle Management 187 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13079 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4499 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1906 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 1
Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 455 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4792 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5888 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13649 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2449 1
HSM - Hardware security module - Модуль аппаратной безопасности - Устройство для безопасного ввода данных 70 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 12 1
Компания Индид - Indeed AirKey Enterprise 13 1
Компания Индид - Indeed CM - Indeed Certificate Manager - Indeed Card Management 13 1
Компания Индид - Indeed IAM - Identity and Access Management - Indeed IDM - Indeed Identity Management - Indeed AM - Indeed Access Manager 7 1
Linux OS 10958 1
Скородумов Анатолий 65 1
Шахбазян Галуст 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18689 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2797 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 1
