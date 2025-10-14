Разделы

Компания Индид Indeed IAM Identity and Access Management Indeed IDM Indeed Identity Management Indeed AM Indeed Access Manager


  • Indeed AM поддерживает как однофакторную, так и двухфакторную аутентификацию. В первом случае пользователю достаточно ввести одноразовый пароль (one-time password), а во втором – необходимо, помимо такого пароля, ввести свои доменные учетные данные. Это гарантирует высокий уровень безопасности при входе в систему.
  • Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager

УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 «Индид» расширила функциональность Indeed Access Manager 2
18.08.2025 «Индид» защищает доступ к данным интегратора «Кросс технолоджис» 1
21.04.2025 Новая версия Indeed AM 9.2 упрощает импортозамещение и ускоряет аутентификацию пользователей 2
21.03.2012 Банк «Санкт-Петербург» внедряет систему аутентификации и управления доступом на базе Indeed-Id 1
19.10.2010 «Компетенс Ай Ти» представила на российском рынке новую линейку продуктов управления доступом Indeed-ID IAM 2
04.10.2010 В «Синтерре» завершен проект по внедрению системы беспарольной аутентификации Indeed-ID 1
29.09.2010 «Компетенс Ай Ти» создала централизованную систему двухфакторной аутентификации и управления доступом в «ОКБМ Африкантов» 1

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 101 5
АйТи 1430 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 808 2
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 90 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 82 1
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
ФосАгро 145 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2121 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12061 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31552 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71633 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12829 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3083 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26844 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2540 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1137 1
RADIUS - Remote Authentication in Dial-In User Service - протокол аутентификации, авторизации и сбора сведений об использованных ресурсах 258 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 737 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11380 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12809 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1941 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 679 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4498 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2106 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 510 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25690 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1119 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1405 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10249 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2650 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14884 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33393 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5260 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4370 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5774 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2379 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1355 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 911 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 304 1
Компания Индид - Indeed Logon 3 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1481 3
Microsoft Windows 16194 3
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 8 2
Linux OS 10728 2
Компания Индид - Indeed PAM - Indeed Privileged Access Manager 47 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 811 1
Компания Индид - Indeed Rules System 1 1
Компания Индид - Indeed Integration Pack 1 1
Putty - свободный клиент управления удаленными узлами 11 1
Ильин Николай 25 1
Кирьяков Дмитрий 2 1
Юрченко Юрий 2 1
Гильберг Константин 4 1
Шахбазян Галуст 1 1
Елычев Михаил 2 1
Скородумов Анатолий 65 1
Россия - РФ - Российская федерация 154504 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18364 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2699 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50659 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31375 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 314 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1312 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2879 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5787 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

