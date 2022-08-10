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Командировки Системы управления командировками



10.08.2022 Интеграция сервисов VK для сотрудников с Trivio поможет экономить до 30% расходов на командировки
25.01.2022 Emerging Travel Group запустила инструмент для бронирования деловых поездок «Ostrovok.ru командировки»
24.01.2020 Directum представила решение «Командировки и авансовые отчеты» для DirectumRX
24.10.2019 Подарок разведчикам: в интернете нашли подробности о личной жизни и командировках американских офицеров
03.04.2019 Prof-IT Group выпустила решение для управления командировками
27.01.2016 Российская система видеосвязи заменила командировки сотрудникам банка в Узбекистане
31.10.2014 Molga Consulting оптимизировал управление командировками для «Сименс»
01.08.2013 «МегаФон» помогает экономить на роуминге в командировках
10.06.2013 L’Oreal заменила командировки на видеосвязь от Orange
08.02.2011 «Эвола» автоматизировала управление командировками в ТНК-ВР
29.04.2008 «Мегафон» ввел тарифную опцию «Командировка»

Публикаций - 695, упоминаний - 730
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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