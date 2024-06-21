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Нижний Новгород вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel», и платформы RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России. При этом Нижний Новгород попал в топ городов с самой дорогой стоимостью аренды апартаментов во время деловых поездок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние 12 месяцев (по май 2024 г.) количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий в России выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось на 10%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% – до 2,5 тыс. руб. за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья.

Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3,4 тыс. руб. (+13% за год).

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Цифровизация

Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5,3 тыс. руб. за ночь), а также в курортных Сочи (5,3 тыс. руб.) и Адлере (5,2 тыс. руб.), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попал и Нижний Новгород, который является одновременно одним из старейших деловых центров страны и одной из самых популярных туристических локаций, известный своими историческими достопримечательностями.

В целом, за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По этому показателю Казань вошла в десятку лидеров с приростом объектов посуточной аренды на 55%.

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