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Почти половину командировок в Новосибирск гости города совмещают с отпуском

МТС, цифровая экосистема, совместно с платформой Bronevik.com (входит в МТС Travel) исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. слов «business» (бизнес) и «leisure» (отдых)), совмещающих деловые поездки с мини-отпуском. Новосибирск оказался на четвертом месте в стране по этому виду поездок. Каждая вторая командировка в столицу Сибири за последний год захватывала выходные дни. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Рейтинг городов по популярности для bleisure-путешествий заметно отличается от топа традиционных бизнес-локаций, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего деловые поездки россияне совмещают с мини-отпуском в Сочи, Владивостоке и Южно-Сахалинске — половина командировок сюда захватывает один или два выходных дня. На четвертом месте по популярности подобных поездок оказался Новосибирск. Также в топ-10 городов вошли Новый Уренгой, Москва, Калининград, Красноярск и Краснодар. Очевидно, деловые туристы стремятся совместить «приятное с полезным» и задерживаются в этих регионах, чтобы ближе познакомиться с местными достопримечательностями.

В целом за год количество командировок в России, включающих выходные дни, выросло на 19%. Отели для таких поездок бронировали в среднем за 10 дней до заезда, в то время как для сугубо деловых поездок — лишь за неделю. Средняя длительность bleisure-путешествий составила четыре ночи против двух ночей для обычных командировок. Средний чек за бронирование жилья для командировок с мини-отпуском составил 17400 руб., а для деловых поездок без выходных — 7900 руб.

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МТС
Города для bleisure-путешествий
Государство и бизнес делят ИИ на зоны ответственности
Импортонезависимость

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Bronevik.com — российский отельный консолидатор с более 60 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 г. входит в Группу МТС Travel.

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