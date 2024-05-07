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Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом

Цифровая экосистема МТС с помощью платформы Bronevik.com исследовала популярность bleisure-путешествий (от англ. business (бизнес) и leisure (отдых)), совмещающих рабочие поездки с мини-отпуском. Новый Уренгой попал в топ-10 городов для командировок, где деловые туристы чаще всего выходные присоединяют к командировочным дням. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние 12 месяцев 43% от общего числа бронирований отелей и гостиниц в газовой столице России в деловых поездках сделано с захватом выходных. Аналитики МТС отмечают, что рейтинг городов по популярности для bleisure-путешествий заметно отличается от топа традиционных бизнес-локаций, где стабильно лидируют Москва и Санкт-Петербург. Чаще всего деловые поездки совмещали с мини-отпуском в Большом Сочи и Владивостоке – на побережьях Черного и Японского морей половина командировок захватывает один или два выходных дня. Также в число лидеров-городов по доле командировок с захватом выходных вошли Южно-Сахалинск, Новосибирск и Красноярск. Очевидно, деловые туристы стремятся совместить «приятное с полезным» и задерживаются в этих регионах, чтобы ближе познакомиться с местными достопримечательностями.

В целом за год количество командировок, включающих выходные дни, выросло на 19%. Отели для таких поездок бронировали в среднем за 10 дней до заезда, в то время как для сугубо деловых поездок – лишь за неделю. Средняя длительность bleisure-путешествий составила четыре ночи против двух ночей для обычных командировок. Средний чек за бронирование жилья для командировок с мини-отпуском составил 17400 руб., а для деловых поездок без выходных – 7900 руб.

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МТС
Новый Уренгой вошел в топ городов для совмещения командировок с отдыхом

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Импортонезависимость

Bronevik.comроссийский отельный консолидатор с более 60 тыс. объектов размещения в 4000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает напрямую, без посредников. С 2022 г. входит в группу МТС Travel.

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.

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