«Контур» запустил сервис, который поможет бизнесу с оформлением командировок

«СКБ Контур» объявила о выводе на рынок сервиса «Контур.Тревел» – решения для быстрого оформления командировок в режиме одного окна.

Параллельно с процессом восстановления объемов командировок после пандемии в российских компаниях увеличивается и значимость цифровизации этого бизнес-процесса.

Новый онлайн-сервис «Контур.Тревел» для организации командировок позволит не только автоматизировать процессы, но и сэкономить до 30%.

«Контур.Тревел» дает возможность в режиме одного окна: приобретать билеты на любой транспорт по выгодной цене: самолёт, поезд, аэроэкспресс, автобус и такси; получать до 7% кэшбэка с авиабилетов за счет корпоративных программ лояльности авиакомпаний; заказывать отели через прямые договоры, а также апартаменты и квартиры по выгодной цене без комиссии посредников; настраивать лимиты на покупки сотрудников, схемы согласования, чтобы избежать перерасхода; находить источники экономии на основе аналитики – управлять всеми расходами в одном окне; оперативно решать вопрос закрывающих документов с помощью интеграции с «1С» и поддержки ЭДО.

Важно, что приобретение билетов и бронирование отелей доступно с отсрочкой, это дает возможность бизнесу оплачивать их в любое время.

Евгений Петров, руководитель сервиса «Контур.Тревел», сказал: «Несмотря на ставшую привычной «удаленку» для офисных работников нам сложно представить себе, например, удаленное строительство дороги или трубопровода. Бизнес в России продолжает командировать сотрудников в различных целях: организовать переговорный процесс с клиентами, выполнить работы, принять участие в отраслевой выставке и т.д. Главная задача сервиса «Контур.Тревел» — помочь бизнесу организовывать командировки быстро и при этом экономить на расходах».