МТС: Мирный вошел в топ городов с высокой стоимостью апартаментов для командировок

Цифровая экосистема МТС с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel, и платформы RealtyCalendar провели совместное исследование туристической аренды апартаментов и квартир в России. За прошедший год спрос на бронирование апартаментов практически удвоился и при этом рос почти в 10 раз быстрее, чем спрос на номера в отелях. При этом город Мирный Республики Саха (Якутия) попал в топ городов с самой дорогой стоимостью аренды апартаментов в деловых поездках. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последние 12 месяцев (по май 2024 г.) в России количество бронирований квартир и апартаментов для путешествий выросло на 92% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, в то время как число бронирований в отелях увеличилось на 10%. Средний чек за проживание в объектах посуточной аренды вырос на 17% – до 2500 руб. за ночь. Несмотря на повышение цен, апартаменты остаются одним из самых доступных типов размещения и все активнее занимают нишу бюджетного туристического жилья.

Отдельно были проанализированы бронирования апартаментов и квартир для командировок. Интерес бизнес-туристов к этому виду туристического жилья также заметно вырос – на 78%. В то время как бронирования отелей для командировок прибавили только 6%. Средний чек за ночь в заказах для командировок составил 3400 руб. (+13% за год).

Самой дорогой для деловых путешественников оказалась аренда апартаментов в заполярном Норильске (в среднем 5300 руб. за ночь), а также в курортных Сочи (5300 руб.) и Адлере (5200 руб.), где цены подогревает высокий спрос на любое туристическое жилье. В топ по цене попали и другие курорты – Каспийск и Калининград, и отдаленные северные и дальневосточные города – Надым, Южно-Сахалинск, Мирный и Владивосток. Замыкает список Нижний Новгород, который является одновременно одним из старейших деловых центров страны и одной из самых популярных туристических локаций.

В целом, за минувший год количество доступных для туристической аренды апартаментов в России выросло почти в полтора раза – на 48%. Самый широкий выбор предлагают туристам Москва, Санкт-Петербург и Сочи. По этому показателю Казань вошла в десятку лидеров с приростом объектов посуточной аренды на 55%.