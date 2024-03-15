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«Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках

В сервисе бронирования отелей «МТС Travel» появилась функция «Еду по работе». С помощью одного переключателя пользователь сможет найти отель рядом с местом работы в командировке, выбрать жилье на основании оценок других бизнес-путешественников, а также автоматически получить закрывающие документы. Об этом CNews сообщили представители «МТС Travel».

Чтобы активировать опцию, нужно переключить бегунок «Еду по работе» под поисковой строкой на главной странице «МТС Travel». Новые функции разработаны специально для сотрудников средних и небольших компаний, самостоятельно бронирующих отели для командировок. Таким путешественникам важны скорость и удобство оформления поездки и отчетных документов. Чтобы упростить эти процессы, в «МТС Travel» появились следующие возможности: получение на почту закрывающих документов для бухгалтерии и возможность скачать их в личном кабинете, документы формируются автоматически при оплате бронирования на сайте; рейтинги и отзывы от бизнес-путешественников в разделе «Оценки»; возможность найти отель рядом с местом работы, для этого на карте с отелями появилась отдельная поисковая строка, куда можно вбить адрес рабочей встречи или мероприятия, название бизнес-центра или другого объекта, рядом с которым хочется найти жилье; отображение наиболее популярных фильтров для командированных в результатах поиска. Например, «Метро поблизости», «Завтрак включен», «Wi-Fi в номере» и «Рабочий стол в номере».

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Бизнес

В настоящее время функция «Еду по работе» доступна на сайте «МТС Travel», в ближайшее время она появится и в приложении. В рамках пилотного запуска каждое пятое бронирование с оплатой на сайте было сделано с опцией «Еду по работе».

«Корпоративные клиенты зачастую бронируют отели в командировку самостоятельно через онлайн-сервисы, поэтому мы учли их основные потребности, не создавая отдельных разделов и приложений. Крупный бизнес уже подключен к нашей ИT-платформе Bronevik.com через специализированные business-travel агентства, а с появлением функции «Еду по работе» МТС Travel отвечает и запросам сегмента СМБ», — сказал генеральный директор «МТС Travel» Вадим Мельников.

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