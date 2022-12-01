«Яндекс» запустил сервис для оформления командировок TeamTicket

«Яндекс» запустил предварительную версию сервиса по организации командировок TeamTicket. Он помогает компаниям быстро оформлять деловые поездки, а сотрудникам — выбирать нужные билеты и услуги с учётом целого набора параметров.

Обычно компаниям при оформлении деловых поездок приходится узнавать о предложениях каждого агентства, заключать с ними отдельные договоры и подключаться к различным онлайн-системам для контроля командировок. TeamTicket существенно упрощает этот процесс: убирает лишнюю бюрократию, объединяет предложения агентств, снижает затраты на поездки и время на их оформление.

Внутри TeamTicket компании могут управлять бюджетом на поездки, быстро выбирать поставщика и заключать контракты, получать статистику по поездкам. Сотрудники сами выбирают транспорт и отели, добавляют нужные им услуги, например, трансфер, страховку и дополнительный багаж. Руководителю останется только согласовать заявку.

На запуске к TeamTicket подключена компания «Аэроклуб». Постепенно количество доступных агентств будет увеличиваться: уже в начале 2023 г. появится другое агентство бизнес-путешествий — «Авиа центр».

Изначально TeamTicket создавался как внутренний сервис «Яндекса» для организации поездок сотрудников. Внутри компании им пользуются более полутора лет, ежемесячно через него оформляется более 1,5 тыс. командировок.

Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision Безопасность

«По данным внутренних исследований «Яндекса», TeamTicket позволяет снизить затраты на командировки в среднем на 15–30% — компании платят фиксированный сбор за оформление поездки, нет дополнительной платы за подключение и обслуживание сервиса. А время оформления командировки через TeamTicket сократилось с 24 часов до 15 минут, ведь сотруднику не нужно ждать ответа от менеджера и поставщика услуг», — сказала руководитель сервиса TeamTicket Мария Колесниченко.

Помимо отображения и оформления предложений от разных агентств, «Яндекс» предоставит собственную поддержку компаниям и пользователям, отправившимся в командировки. Например, если клиент захочет поменять билеты или у него возникнет вопрос о трансфере, ему за несколько минут сможет ответить сотрудник поддержки «Яндекса».