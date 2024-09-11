Аналитика Bronevik.com: этим летом россияне ездили в командировки на 30% чаще

Платформа Bronevik.com, входящая в «МТС Travel», изучила летние бронирования туристического жилья для командировок. Несмотря на сезонный спад деловой активности, этим летом россияне совершили на 30% больше бизнес-поездок по стране, чем за аналогичный период прошлого года. При этом они стремились совмещать работу с отдыхом – 37% от всех командировок в июне-августе были с захватом выходных.

Самым привлекательным местом для совмещения работы и отдыха летом ожидаемо стала курортная столица России – город Сочи. Здесь доля bleisure (командировок с захватом выходных) от всех деловых поездок составила 56%. Но большую часть рейтинга городов для летних bleisure-путешествий заняли вовсе не на курортные, а отдаленные локации. Посещая Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Иркутск и др., командированные стремятся задержаться в них на выходные и поближе познакомиться с природой и достопримечательностями регионов в благоприятных погодных условиях.

Больше всего командированных по-прежнему посещают Москву (13% от всех деловых бронирований по стране), Санкт-Петербург (8%) и Екатеринбург (2%). А лидерами по приросту количества бизнес-туристов летом стали Новый Уренгой (+76% бронирований для командировок), Южно-Сахалинск (+74%) и Москва (+66%).

По данным Bronevik.com, срок, за который бронируются отели для деловых поездок, летом 2024 г. вырос до 10 дней (+23% год к году). Очевидно, на фоне возрастающего потока самостоятельных туристов, корпоративные заказчики стремятся заранее забронировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом составила 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5,3 тыс. руб. (+21% год к году).

86% деловых путешественников выбирают для проживания в командировках отели и мини-отели, 5% останавливаются в апартаментах, по 2% в гостевых домах, хостелах и апарт-отелях. Обращает на себя внимание прирост заказов в объектах с «домашними» условиями. Так, бронирования апартаментов и апарт-отелей для деловых поездок летом 2024 г. выросли вдвое (на 105% и 101% соответственно). Останавливаясь в квартирах или номерах с кухней, стиральной машинкой и другими бытовыми удобствами, командированные могут сэкономить на питании и дополнительных услугах, а также получить жилье большей площади за сопоставимые деньги.

«Летние бизнес-гости – ценная аудитория для отельеров. Даже в высокий сезон, когда гостиницы не испытывают проблем с загрузкой, стоит уделять особое внимание этому сегменту. Если вам удастся завоевать лояльность деловых туристов, они вернутся к вам и в межсезонье, когда каждое бронирование дорого», – сказала Марина Гончаренко, исполнительный директор платформы Bronevik.com.