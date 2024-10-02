Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

МТС: Новосибирск вошел в топ-10 городов для бизнес-путешествий

Платформа Bronevik.com, входящая в МТС Travel, изучила летние бронирования туристического жилья для командировок. Несмотря на сезонный спад деловой активности, летом 2024 г. россияне совершили на 30% больше бизнес-поездок по стране год к году. При этом они стремились совмещать работу с отдыхом — 37% от всех командировок в июне-августе 2024 г. были с захватом выходных. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новосибирск стал одним из самых привлекательных городов для летних bleisure-путешествий (командировок с захватом выходных). 42% туристов, приезжающих по работе, задерживалась в городе подольше, чтобы познакомиться с достопримечательностями и историей столицы Сибири.

Самым привлекательным местом для совмещения работы и отдыха летом 2024 г. ожидаемо стала курортная столица России — город Сочи. Здесь доля bleisure (командировок с захватом выходных) от всех деловых поездок составила 56%.

mts1.jpg

Топ-10 городов для летних bleisure-путешествий летом 2024 г.
Arenadata создает независимый open source-проект на базе Greengage DB
Импортонезависимость

По данным Bronevik.com, срок, за который бронируются отели для деловых поездок, летом 2024 г. вырос до 10 дней (+23% год к году). Очевидно, на фоне возрастающего потока самостоятельных туристов, корпоративные заказчики стремятся заранее забронировать качественное жилье для командированных сотрудников. Средняя продолжительность проживания в командировках летом 2024 г. — 2,5 дня, средний чек за ночь вырос до 5 300 руб. (+21% год к году).

86% деловых путешественников выбирают для проживания в командировках отели и мини-отели, 5% останавливаются в апартаментах, по 2% в гостевых домах, хостелах и апарт-отелях. Растет интерес туристов к объектам с «домашними» условиями. Так, бронирования апартаментов и апарт-отелей для деловых поездок летом 2024 г. выросли вдвое (на 105% и 101% соответственно). Останавливаясь в квартирах или номерах с кухней, стиральной машинкой и другими бытовыми удобствами, командированные могут сэкономить на питании и дополнительных услугах, а также получить номера большей площади за сопоставимые деньги.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как правильно внедрять RPA в компании

Власти США подали иск против YouTube за вред, наносимый психике детей

Роботы, экзоскелеты и рост зарплат: Как выглядит «стройка будущего»

Пентагон готовит новую технологию анонимных сетей для секретной передачи данных

Метрокластер, NGFW, супераппы, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов

Россиянам отключат мобильные приложения Сбербанка на iPhone. Кого это коснется. Опрос

Конференции

Импортозамещение цифровых решений 2024

Low-code и No-code 2024

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор флагманских моделей бытовых кондиционеров Daichi, Midea и Kentatsu

10 причин, почему складные смартфоны c форм-фактором Fold бесполезны

6 российских сервисов-планировщиков на замену Notion: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего

Почему коллаген в скелетах динозавров не распадался на протяжении миллионов лет, несмотря на ожидания ученых
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: