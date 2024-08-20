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«Акрон» внедрил сервис «Цифровая командировка»

Сервис «Цифровая командировка» внедрен специалистами по ИТ «Акрон» сразу в нескольких компаниях группы. Решение призвано повысить эффективность управления командировками сотрудников и оптимизировать расходы на деловые поездки. Об этом CNews сообщили представители «Акрона».

В основу сервиса входит онлайн-платформа Smartway, которая позволяет выбирать варианты перелетов, проживания и транспорта в командировке. Система предлагает такие варианты, которые учитывают и корпоративную политику, и личные предпочтения сотрудников.

Ольга Шестакова, руководитель департамента по работе с персоналом ПАО «Акрон», сказала: «Переход на платформу Smartway для автоматизированного управления деловыми поездками — важная веха в реализации стратегии повышения эффективности бизнес-процессов. Система позволяет решить главную для нас задачу – отслеживать целесообразность командировок в комплексе с контролем затрат. Сама платформа проста в использовании и нравится нашим работникам».

«Мы внедряем передовые технологии для повышения эффективности своей деятельности и комфорта сотрудников. «Цифровая командировка» — очередной этап цифровой трансформации компании», — сказал руководитель департамента по ИТ Денис Гузанов.

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