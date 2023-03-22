Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных помощников.

Андрей Лагунов, Директор по продуктам и сервисам маркетплейса Финуслуги, Московская биржа "Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?" - 1 марта 2022 года конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2022"