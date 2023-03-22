Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 115703
ИКТ 9394
Организации 7366
Ведомства 1379
Ассоциации 743
Технологии 3090
Системы 19698
Персоны 45658
География 1821
Статьи 1326
Пресса 948
ИАА 600
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1833
Мероприятия 818

FinTech ФинТех BankTech Цифровые финансовые инструменты Финансовые информационные продукты ИТ-инфраструктура банка ИТ в финсекторе Финансовые сервисы


Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных помощников.

 

Андрей Лагунов, Директор по продуктам и сервисам маркетплейса Финуслуги, Московская биржа "Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?" - 1 марта 2022 года конференция CNews  "Цифровизация финансового сектора 2022"

 

 

22.03.2023 «ЮKassa» стала платежным сервисом известного приложения для оплаты парковок в Москве
15.11.2022 «Атомайз» вступил в Ассоциацию «Финтех»
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года
14.11.2022 Ассоциация «Финтех» и финансовый маркетплейс «Сравни» подписали соглашение о сотрудничестве
10.11.2022 Yadro вступила в ассоциацию «Финтех»
08.11.2022 «Сколково» помогает подключать кредитные организации к сервису самозанятых «Мой налог»
08.11.2022 Вырос спрос на товары для офиса: ноутбуки, ручки, карандаши и органайзеры. Бумага подешевела на четверть
28.10.2022 «Сбермаркет» и «ЮKassa»: продажи витаминов и БАДов выросли на 60% с начала осени
28.10.2022 «ЮKassa» снизила комиссию за эквайринг для новых клиентов
17.08.2022 В России стало на 60% больше онлайн-шопоголиков
13.07.2022 Генеральным директором ассоциации «Финтех» назначен Максим Григорьев
23.06.2022 Что происходит с ИТ в банках в условиях санкций
03.06.2022 «ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения
30.05.2022 МТС за копейки купила кредитного брокера, чтобы построить финтех-сервис
18.05.2022 «ЮKassa» запустила новый способ приема платежей
03.03.2022 Eset: количество кибератак на онлайн-банкинг в мире выросло на 428%
01.03.2022 Цифровизация финансового сектора 2022
ИТ в банках и страховых компаниях 2021
24.02.2022 У финтех-компании Revolut появился серьезный конкурент из Литвы
14.02.2022 Ассоциация «Финтех» провела исследование по вопросам внедрения Открытых API в России
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»
07.02.2022 Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотеха»
19.01.2022 CNews приглашает на конференцию «Цифровизация финансового сектора 2022»
19.01.2022 Проект Совкомбанка и «Диасофт» получил международную премию
18.01.2022 Банки просят ИТ: траты финсектора на информационные технологии растут, несмотря на пандемию
31.12.2021 Антон Якимов -

Финтех-итоги года от Антона Якимова: нас ждет новая банковская реальность и усиление тренда на цифровизацию
30.12.2021 Онлайн-сервис по управлению ипотекой Refin.Online и финтех-платформа Talkbank объявили о сотрудничестве
23.12.2021 Аркадий Лобас принял участие дискуссионной сессии конференции «Финтех» издания «Ведомости»
14.12.2021 Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2022» состоится 1 марта
30.11.2021 Группа Совкомбанка закрыла сделку по покупке финтех-платформы за $45 млн
28.10.2021 Газпромбанк и IT_One создали новую финтех-компанию
20.10.2021 ФРИИ, Tech Hub Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) и Mastercard ищут стартапы для банков Казахстана
11.10.2021 Как интерес к инвестициям меняет финтех-рынок
28.09.2021 Райффайзенбанк: россияне ценят удобство банковских приложений выше эстетической привлекательности
23.09.2021 «М.видео-Эльдорадо» инвестирует 1,3 млрд руб. в финтех-платформу и планирует предоставлять кредитные сервисы другим игрокам
30.07.2021 Альфа-Банк представил принципиально новый интернет-банк
22.07.2021 «Цифрон» запускает собственный банковский сервис на базе Модульбанка
08.07.2021 Хитрое финансовое приложение с миллионами пользователей закрывает счета, не возвращая деньги и не объясняя причин
08.07.2021 Ассоциация «Финтех» и eKassir разработали сервис для тестирования банковских открытых API
26.06.2021 Безопасны ли VPN для онлайн-банкинга

Публикаций - 3346, упоминаний - 4053

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9665 446
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 595 229
Oracle Corporation 6360 186
Microsoft Corporation 23641 164
IBM - International Business Machines Corp 9222 160
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 151
R-Style - Эр-Стайл ГК 684 148
7111 146
1С-ИжТиСи 6425 143
Diasoft - Диасофт 614 137
SAP SE 4942 119
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4242 113
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10188 101
Google LLC 11045 98
Yandex - Яндекс 5833 90
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7083 88
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6343 84
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 263 84
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1362 78
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1844 77
BSS - Банк Софт Системс - БСС 545 77
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8124 74
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1542 71
Крок - Croc 1719 71
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 288 66
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2787 64
Apple Inc 11296 62
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 321 61
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 326 59
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 180 58
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 966 57
Meta Platforms - Facebook 4348 53
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 962 51
HP Inc. 5571 51
FlexSoft - ФлексСофт - ранее ФОРС-Банковские Системы 94 48
Softline - Софтлайн 2139 47
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 46
Neoflex - Неофлекс 171 45
Cisco Systems 4902 45
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 396 43
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5951 454
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2448 285
Альфа-Банк 1612 207
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 851 145
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 577 135
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1216 134
ГПБ - Газпромбанк 952 133
Societe Generale - Росбанк АКБ 515 127
ПСБ - Промсвязьбанк 745 119
МКБ - Московский кредитный банк 438 115
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 911 115
РЖД - Российские железные дороги 1652 112
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 111
Visa International 1878 111
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1775 100
ВТБ - ВТБ24 660 98
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6262 91
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 333 89
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 251 84
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 400 79
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 371 71
Почта России ПАО 2024 69
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 67
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 63
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 213 62
X5 Group 836 61
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 480 61
Qiwi 931 60
Лента - Сеть розничной торговли 1739 59
Синара Банк - СКБ-банк 133 57
Ингосстрах СПАО 345 56
Абсолют Банк 183 56
ПГК - Первая грузовая компания 141 53
Почта Банк 371 52
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 46
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 718 45
НСПК - Национальная система платежных карт 625 44
Citi - Citibank - Ситибанк 303 44
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 180 44
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1024 43
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3790 424
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18283 285
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9352 182
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2456 141
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10505 120
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2470 92
Федеральное казначейство России 1571 88
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2454 85
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1440 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3027 77
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1608 77
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1582 72
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2743 58
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1688 55
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2967 51
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1897 44
Правительство Москвы 2068 41
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1191 39
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3084 38
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1212 31
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 707 30
Президент Российской Федерации 3774 27
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 27
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 27
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4625 27
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 698 27
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 26
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий 81 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 24
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1060 23
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга 117 20
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 550 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2041 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 190 16
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 77 14
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 89 14
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 295 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2381 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 13
АРБ - Ассоциация российских банков 208 51
АФТ - Ассоциация Финтех 60 44
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2588 23
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6107 20
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1368 12
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 561 11
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 54 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 250 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 258 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 8
Россия Ассоциация - АРБР - Ассоциация региональных банков России 27 7
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 36 7
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 450 5
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 5
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 233 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 215 4
АЭД - Ассоциация Электронных Денег 17 4
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 4
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 4
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 4
ФБА ЕАС - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 7 4
TIA - Telecommunications Industry Association 86 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 3
4CIO 719 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 441 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1801 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 245 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 2
ICMA - International Card Manufacturers Association - Международная ассоциация производителей пластиковых карт 3 2
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 67 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 2
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 10 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 97 2
ФОИ - Фонд общественных интересов 17 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 44 2
OWASP - Open Web Application Security Project 73 2
Linux Foundation 174 2
Единая Россия - Политическая партия 269 2
ФИО - Федерация Интернет Образования 64 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54314 1694
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79916 1293
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39909 1102
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26376 802
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17604 740
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3658 712
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20440 618
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8393 597
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25614 516
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13417 490
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4387 399
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15187 398
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26211 397
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12485 366
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5230 358
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 997 334
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8127 334
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11074 324
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - Identity management, IDM - Аутентификация - Управление учётными данными, идентификацией и доступом - Customer Identity and Access Management, CIAM - Управление идентификационными 9322 314
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10143 304
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11046 299
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5606 298
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4506 297
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8447 296
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21649 294
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17536 288
Телевидение спутниковое - Satellite television 597 280
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9647 272
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы 1608 270
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10354 269
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13689 263
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8241 261
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11440 234
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10201 223
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7619 222
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4073 219
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9328 217
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22496 209
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9086 205
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3727 196
Google Android 12730 214
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 284 157
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6643 147
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4204 130
Apple iOS 6912 130
Microsoft Windows 2000 12756 98
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 429 87
Apple iPhone 6 6236 81
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3347 80
Microsoft Windows 14574 80
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 773 71
Google Play - Google Store - Android Market 2981 69
Apple iPhone - серия смартфонов 6672 55
Oracle Java - язык программирования 2792 53
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Connect 60 52
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 909 51
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 49
Apple - App Store 2640 48
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 615 48
Linux OS 8390 47
НКТ - Р7-Офис 212 42
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 894 40
Microsoft Office 3479 40
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 145 40
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 217 38
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 35
ВГТРК Смотрим 529 34
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1986 34
Apple iPad 3753 33
1С:ERP Управление предприятием 340 33
HCL WebSphere - IBM WebSphere 528 33
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 238 33
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 546 32
Сбер - Cloud - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 107 31
РСХБ - R-Style Softlab - InterBank 131 31
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 805 31
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 273 31
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 228 31
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Securities 68 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2940 29
Чаркин Евгений 242 95
Сотин Денис 149 90
Натрусов Артем 197 85
Шадаев Максут 665 73
Казарин Станислав 132 56
Белоусов Максим 94 55
Абакумов Евгений 139 52
Козак Николай 65 50
Клепиков Алексей 93 47
Путятинский Сергей 73 46
Дьяченко Валерий 80 46
Френкель Лев 51 44
Меденцев Константин 61 44
Бурилов Андрей 46 43
Андрианов Павел 67 40
Назарова Анна 41 40
Глазков Александр 75 39
Фомичев Андрей 69 39
Копысов Виталий 42 39
Нестеров Алексей 86 39
Евраев Михаил 243 39
Ермолаев Артем 362 38
Гимранов Ринат 96 37
Сыкулев Андрей 69 37
Валчев Стоян 48 36
Агапкин Алексей 39 36
Емельченков Сергей 111 36
Карпов Иван 53 36
Попов Андрей 92 34
Урьяс Вадим 83 34
Паршин Максим 283 34
Шпак Василий 126 33
Орловский Виктор 350 32
Аксаков Анатолий 123 32
Соловьев Алексей 69 31
Козырев Алексей 288 30
Волков Никита 65 30
Бадалов Андрей 60 29
Богданов Кирилл 112 29
Врацкий Андрей 62 29
Россия - РФ - Российская федерация 124748 2208
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39800 670
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50439 383
Беларусь - Белоруссия 4385 367
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13265 305
Армения - Республика 1502 299
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15349 273
Европа 21447 233
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17207 170
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15274 138
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13025 127
Украина 7326 117
Казахстан - Республика 4941 114
Европа Восточная 3004 99
Россия - СФО - Новосибирск 3760 87
Германия - Федеративная Республика 12133 84
Индия - Республика 5109 77
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6379 77
Азия - Азиатский регион 5078 73
Россия - УФО - Екатеринбург 3364 57
Турция - Турецкая республика 2099 49
Япония 13012 46
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2636 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2352 43
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2409 42
Нидерланды 3327 41
Франция - Французская Республика 7104 40
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1410 35
Ближний Восток 2671 35
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2685 35
Америка Северная 3116 34
Испания - Королевство 3615 33
Африка - Африканский регион 3293 33
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1158 33
Южная Корея - Республика 6316 32
Бразилия - Федеративная Республика 2245 30
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3435 28
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1302 28
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2541 27
Грузия 1130 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42681 2525
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20982 712
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42494 638
Кредитование - Сrediting - Заём 5936 469
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14293 388
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10961 365
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4741 321
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10695 320
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5073 278
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9405 272
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24600 230
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4999 216
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2508 213
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15338 209
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4331 203
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2712 192
Страхование - Страховое дело - Insurance 5235 189
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6957 183
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6194 180
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8952 146
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5250 146
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5587 134
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3220 131
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3973 128
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 4320 121
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5494 115
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3085 111
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3273 106
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 6506 104
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация 6507 103
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4590 103
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1700 98
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4101 95
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8417 91
Internet Economy - Интернет-экономика 5566 91
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4616 88
Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 5178 83
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10114 82
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2179 78
Аудит - аудиторский услуги 1943 78
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11025 63
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 814 17
91Mobiles 1717 16
Forbes - Форбс 645 15
Коммерсантъ - Издательский дом 1289 15
Прайм - Агентство экономической информации 858 10
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 680 10
Thomson Reuters - Рейтер 5784 9
Bloomberg 1125 8
Мобильные системы 113 7
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1251 7
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 99 6
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 53 6
Открытые системы ИД 173 6
Известия ИД 482 6
Ведомости 590 6
TAdviser - Центр выбора технологий 310 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 72 4
CrunchBase 69 4
РИА Новости 809 4
FT - Financial Times 1175 4
ComputerWorld 146 4
ComNews - Медиа-бизнес 96 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2712 3
CNews - ZOOM.CNews 1759 3
ИнформКурьерСвязь 14 3
ТАСС Телеком 38 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 172 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 253 3
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1185 3
The Register 1421 3
Cosmopolitan 25 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 300 2
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 72 2
N+1 - Издание 139 2
The Guardian - Британская газета 342 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 64 2
Reddit 259 2
National Geographic 84 2
Apps4All 26 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7510 200
Gartner - Гартнер 3488 93
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2335 88
IDC - International Data Corporation 4857 51
CNews Инновация года - награда 75 30
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 59 29
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 269 23
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента 534 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 941 16
Forrester Research 814 14
Juniper Research 505 12
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 328 12
Moody's Investors Service 135 9
B2B International 50 8
CNews Рынок ИТ-услуг 115 6
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 95 5
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 50 5
BCG - Boston Consulting Group 100 5
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 108 4
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 64 4
Datamonitor 83 4
Интерфакс-100 18 4
IBSi - IBS Intelligence 7 4
CNews Fast рейтинг 42 3
comScore 394 3
CNews Mobile - рейтинг 14 3
Markets&Markets Research 105 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 388 2
Strategy Analytics 283 2
GfK Rus - ГФК-Русь 208 2
In-Stat 115 2
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 2
Forrester Wave 45 2
Gartner Magic Quadrant International Retail Core Banking Systems 3 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 32 2
CNews Мишень 160 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 590 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 731 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1301 14
РАН - Российская академия наук 1810 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 491 10
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 340 10
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 74 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 675 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 303 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 168 6
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 254 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 920 4
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 278 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 227 4
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 148 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 64 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 168 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 450 3
Тинькофф Финтех Школа 3 3
Level One - образовательный проект 13 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 43 3
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 36 3
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 229 2
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 22 2
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 90 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 2
Сколково МШУ - Московская школа управления 45 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 134 2
Тинькофф Образование - Тинькофф Поколение - Tinkoff Generation 4 2
РДТЕХ Учебный центр НОУ 9 2
University of Chicago - Чикагский университет 96 2
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 178 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 5 2
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 137 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 270 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 142 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 381 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет 126 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 62 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 36 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 879 172
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11752 114
CNews AWARDS - награда 416 109
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1814 67
CNews Баттл 49 45
CNews FORUM Кейсы 101 41
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2105 36
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 35 23
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 227 19
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 415 12
День молодёжи - 27 июня 696 9
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 33 7
Электрические сети - международный форум 95 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1028 6
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 4
Positive Hack Days - PHDays 20 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 797 4
Startup Village - международная стартап-конференция 52 4
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 22 3
Docflow 133 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 22 3
Cardex & IT Security - Интеллектуальные карты и системы информационной безопасности - Международная конференция 25 3
Raiffeisen Award 4 3
Гайдаровский форум 9 3
HP - Программные миры HP 9 3
Международный женский день - 8 марта 282 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 622 3
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 18 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 23 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow 18 2
Oracle OpenWorld 65 2
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 15 2
Tagline Awards 6 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
CCWF - Call Center World Forum 17 2
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 2
МТС Телеком Идея 52 2
CHiME Challenge - Speech Separation and Recognition Challenge - Международный конкурс 7 2
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 8 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 2
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1228714, в очереди разбора - 868000.
Создано именных указателей - 115703.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Нейросети и чат-боты, с которыми можно поговорить: выбор ZOOM

Обзор PHANTOM V Fold: первый складной смартфон TECNO

Смартфоны с самой быстрой зарядкой: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Секреты диеты динозавров: найдены доказательства, что они питались млекопитающими

Реконструкция обонятельных рецепторов неандертальцев выявила необычные эволюционные изменения

Повелитель планет и лун: у Юпитера нашли дюжину новых спутников
Показать еще