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Развитие цифровых технологий во многом меняет финансовую отрасль. Такие технологии, как облачные вычисления, BigData и робототехника оказывают существенное влияние на банковскую отрасль и финансовый сектор. Машинное обучение и ИИ все больше внедряются в процессы управления финансами, а цифровые технологии лежат в основе всех взаимодействий с клиентами. Будущее финансового и банковского секторов очень быстро обретает форму: от приложений для просмотра котировок и мобильного банкинга до полноценной торговой системы и виртуальных помощников.
Андрей Лагунов, Директор по продуктам и сервисам маркетплейса Финуслуги, Московская биржа "Как будут меняться банковские сервисы в ближайшем будущем?" - 1 марта 2022 года конференция CNews "Цифровизация финансового сектора 2022"
FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 242 95
|Сотин Денис 149 90
|Натрусов Артем 197 85
|Шадаев Максут 665 73
|Казарин Станислав 132 56
|Белоусов Максим 94 55
|Абакумов Евгений 139 52
|Козак Николай 65 50
|Клепиков Алексей 93 47
|Путятинский Сергей 73 46
|Дьяченко Валерий 80 46
|Френкель Лев 51 44
|Меденцев Константин 61 44
|Бурилов Андрей 46 43
|Андрианов Павел 67 40
|Назарова Анна 41 40
|Глазков Александр 75 39
|Фомичев Андрей 69 39
|Копысов Виталий 42 39
|Нестеров Алексей 86 39
|Евраев Михаил 243 39
|Ермолаев Артем 362 38
|Гимранов Ринат 96 37
|Сыкулев Андрей 69 37
|Валчев Стоян 48 36
|Агапкин Алексей 39 36
|Емельченков Сергей 111 36
|Карпов Иван 53 36
|Попов Андрей 92 34
|Урьяс Вадим 83 34
|Паршин Максим 283 34
|Шпак Василий 126 33
|Орловский Виктор 350 32
|Аксаков Анатолий 123 32
|Соловьев Алексей 69 31
|Козырев Алексей 288 30
|Волков Никита 65 30
|Бадалов Андрей 60 29
|Богданов Кирилл 112 29
|Врацкий Андрей 62 29
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