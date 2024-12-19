Fork-Tech: финтех-рынок в России в 2025 г. продемонстрирует рост на 10%

Рост российского рынка финтех-решений в 2025 г. составит 10%. По оценкам экспертов компании Fork-Tech, основными факторами развития продолжает оставаться необходимость импортозамещения систем и оборудования, поиск партнеров на рынках дружественных стран и разработка решений для обеспечения трансграничных платежей. Эти тренды, а также потребность в обновлении ИТ-инфраструктуры простимулируют интерес отрасли к облачным технологиям. Об этом CNews сообщили представители Fork-Tech.

Финтех-рынок в 2025 г. будет развиваться в тех же темпах, что и вся ИТ-отрасль – органический рост обусловлен требованиями в импортозамещении. По мнению экспертов Fork-Tech, полностью решили эту задачу на сегодня не более 15-20% компаний, поэтому тренд перехода на российские решения сохранится как минимум в течение всего 2025 г.

Другим влиятельным трендом на рынке финансовых технологий будет формирование инфраструктуры для трансграничных платежей. Несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, бизнес не стремится замыкаться на локальном рынке, поэтому спрос на эффективные инструменты для внешней торговли будет стимулировать появление все новых продуктов. Одним из таких инструментов стали цифровые финансовые активы (ЦФА) – в 2024 г. в России расширили поле их применения, разрешив использовать во внешнеторговых сделках. В 2025 г. ЦФА будут становиться все популярнее, в том числе к ним будет расти интерес со стороны инвесторов.

В 2025 г. на российском ИТ-рынке ожидается активное развитие решений на базе искусственного интеллекта (ИИ), с прогнозируемым темпом роста в 20–25% ежегодно. Инвестиции в локальные вычислительные мощности и государственная поддержка позволят бизнесу и государственному сектору использовать ИИ для автоматизации процессов и решения сложных задач.

В то же время рынок неизбежно столкнется с проблемой постепенно устаревающей базовой инфраструктуры. В течение ближайших лет обновление ИТ-ландшафта будет ключевой задачей, в том числе для сохранения высокого уровня пользовательского сервиса.

В условиях отсутствия прямого доступа к передовым западным технологиям и полноценных российских аналогов, бизнесу потребуется найти новые подходы. Дефицит оборудования на отечественном рынке будет стимулировать рост толерантности финтех-отрасли к облачным технологиям. Компании будут чаще прибегать к гибридным облакам и распределенным вычислениям, что также обусловлено необходимостью выстраивать инфраструктуру на дружественных рынках для трансграничных платежей и последующего объединения с внутренним технологическим контуром.

«Рост финтех-рынка в 2025 г. на 10% — это подтверждение устойчивого развития отрасли, несмотря на внешние вызовы. Особый акцент будет сделан на облачные решения и ИИ, поскольку бизнесу нужно не только решать задачи импортозамещения, но и создавать инструменты, которые позволят сохранять глобальную конкурентоспособность. Растущий спрос на инфраструктуру для трансграничных платежей, популярность ЦФА, в свою очередь, формируют новые стандарты для финтех-рынка, которые будут определять его развитие не только в 2025 г., но и в долгосрочной перспективе», – сказала генеральный директор финтех разработчика и интегратора Fork-Tech Кристина Коваленко.