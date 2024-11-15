Передовые финтех- и ИИ-решения Сбербанка помогут в заказе авто из-за границы

Сбербанк интегрировал свои передовые финтех- и ИИ-решения в сервис заказа авто из-за границы ― международный импортер Terminal A. Сервис открывает дилерским сетям, независимым автосалонам, корпоративным автопаркам, таксопаркам и операторам каршеринга доступ к 30 европейским, японским, корейским и китайским автомобильным брендам. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса: «"Сбер ID" и "СберБизнес ID" упрощают аутентификацию пользователей и оформление сделок, а “Моментальные платежи”, обеспечивают мгновенную оплату. Для оперативной связи на всех этапах поставки в сервис интегрирован чат-бот, который ответит на вопросы пользователя о статусе заказа или характеристиках автомобилей».

Сбербанк гарантирует безопасность сделки с помощью аккредитива и берет на себя обязательство по оплате поставщику только после подтверждения каждого этапа поставки: от производства и доставки, до таможенной очистки и выдачи автомобиля. Это минимизирует финансовые риски для российских клиентов Terminal A и позволяет им закупать большее количество автомобилей на склад или под клиента, оптимизируя затраты. Теперь клиенты из России могут быть уверены в том, что процесс оплаты и доставки тщательно контролируется на каждом этапе.