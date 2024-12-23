Разделы

Безопасность Стратегия безопасности
|

BI.Zone Bug Bounty: госсектор и финтех стали основными драйверами багбаунти в 2024 году

Субъекты РФ начали активно запускать свои багбаунти-программы. В этом году стало в три раза больше организаций из госсектора, которые вышли на BI.Zone Bug Bounty. Тренд запустило Минцифры, когда ввело параметр «Информационная безопасность» в рейтинг цифровой трансформации госорганов. Для органов исполнительной власти выход на багбаунти — один из показателей цифровой зрелости.

Публичные программы на платформе запустили Волгоградская, Нижегородская, Тульская области, ХМАО-Югра и Ставропольский край. Ленинградская область добавила новые сервисы для проверки уровня защищенности.

В коммерческом секторе наибольший рост показал финтех. Количество компаний из этой сферы на BI.Zone Bug Bounty увеличилось в два раза. Это связано с высокой степенью цифровизации отрасли, большими объемами внутренней разработки, а также с работой с персональными данными и платежной информацией.

Организации готовы выводить на платформу сразу несколько ресурсов, потому что багбаунти показал себя как эффективный инструмент анализа защищенности внешнего периметра. Так, за год «Сбер» опубликовал 6 программ по поиску уязвимостей, среди которых официальный сайт Сбербанка, а также приложения «СберБанк Онлайн» и «СберИнвестиции».

Запустив багбаунти-программу, компания получает доступ ко множеству экспертов, которые используют разные инструменты и подходы для проверки инфраструктуры. Тестирование ресурсов внешними специалистами помогает компаниям выстраивать внутренние процессы по устранению и отработке уязвимостей.

Цифровизация документооборота: как бизнесу адаптироваться к изменениям законодательства
Маркет

Андрей Лёвкин, руководитель продукта BI.Zone Bug Bounty, сказал: «Долгое время багбаунти-программы в основном запускали коммерческие компании. Но теперь становится все больше инициатив от госсектора. По нашим прогнозам, этот тренд сохранится в 2025 г. На BI.Zone Bug Bounty размещено более 90 публичных и приватных программ. Вместе с вендорами мы продолжаем активно развивать текущие программы, запускать новые, увеличивать вознаграждения и расширять скоуп».

BI.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги.

Ранее на платформе были запущены программы VK, «Т‑Банка», Ozon, «Авито», «Группы Астра» и других компаний.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Евгений Карпов, vStack: К 2030 году гиперконвергентный подход станет в России преимущественным

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Георгий Джабиев, T1 Облако

Создателям сайтов по сбору персональных данных грозят тюремные сроки

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона VERTU METAVERTU 2: первый тест в России

За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025

Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще