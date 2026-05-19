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Компания Индид Indeed Logon

СОБЫТИЯ

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19.05.2026 Обновления Indeed MFA расширяют сценарии многофакторной защиты корпоративного доступа 2
19.10.2010 «Компетенс Ай Ти» представила на российском рынке новую линейку продуктов управления доступом Indeed-ID IAM 1
04.10.2010 В «Синтерре» завершен проект по внедрению системы беспарольной аутентификации Indeed-ID 2
29.09.2010 «Компетенс Ай Ти» создала централизованную систему двухфакторной аутентификации и управления доступом в «ОКБМ Африкантов» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Компания Индид и организации, системы, технологии, персоны:

Компания Индид - Indeed ID - Indeed Identity - Индид Компетенс Ай Ти 157 4
АйТи 1519 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 2
Telegram Group 2940 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 2
Роснефть - РН-Краснодарнефтегаз 5 1
Абсолют Банк - КИТ Финанс - КИТ Финанс Инвестиционный банк - Вэб-Инвест Банк - Банк Пальмира 84 1
ФосАгро 176 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - Индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 696 1
Кибербезопасность - НСД - CredSSP - Credential Security Support Provider - провайдер поддержки безопасности учетных данных 13 1
TOTP - Time-based One-Time Password Algorithm - RFC 6238 - OATH-алгоритм создания одноразовых паролей для защищенной аутентификации - OTP/ОТП-токен 305 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1277 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1
Кибербезопасность - FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - сценарии 2ФА - SMS-based two-factor authentication 1179 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
Машинное зрение - OCR - Handwriting recognition - Рукописный ввод - Распознавание рукописного ввода - Распознавание почерка 573 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 1
Кибербезопасность - НСД - Маскирование данных - Masking data - Обфускация данных 156 1
Bypass - Байпас 46 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 1
RDP - Remote Desktop Protocol - Протокол удалённого рабочего стола - RDG - Remote Desktop Gateway - Шлюз удаленных рабочих столов 440 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 1071 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 318 1
Кибербезопасность - MFA - Multi-factor Authentication - Multifactor Authentication - Многофакторная, мультифакторная аутентификация пользователей 324 1
Компания Индид - Indeed IAM - Identity and Access Management - Indeed IDM - Indeed Identity Management - Indeed AM - Indeed Access Manager - Indeed MFA 16 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 3
Microsoft Windows 16882 3
Компания Индид - Indeed ESSO - Indeed Enterprise SSO - Indeed Enterprise Single Sign-On - Indeed EA - Indeed Enterprise Authentication 10 2
Компания Индид - Indeed Rules System 1 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 1
Компания Индид - Indeed Integration Pack 1 1
Кирьяков Дмитрий 2 1
Юрченко Юрий 2 1
Гильберг Константин 4 1
Шахбазян Галуст 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1401 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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