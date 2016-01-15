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Индексная книга CNews*
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Машинное зрение OCR Handwriting recognition Рукописный ввод Распознавание рукописного ввода



15.01.2016 PenReader стал доступен для iOS
14.01.2016 Россияне выпустили приложение для рукописного ввода на iPhone и iPad
30.06.2005 Recognizer Pack облегчит рукописный ввод в КПК
09.02.2005 Paragon выпустила новую систему распознавания рукописного ввода для Tablet PC
14.09.2004 В России появится новая система для распознавания рукописного ввода кириллицы
18.06.2004 Планшетным ПК нужно подешеветь
30.06.2003 Примет ли Россия Tablet PC?
09.04.2003 Paragon русифицировал систему рукописного ввода для STYLISTIC ST 4000
14.01.2003 Palm внедряет новое ПО для рукописного ввода информации

Публикаций - 230, упоминаний - 243

Машинное зрение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23545 60
Intel Corporation 11685 47
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 45
Samsung Electronics 9756 44
Apple Inc 11237 34
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6287 31
Sony 6485 29
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2424 25
HP Inc. 5527 24
Toshiba Corporation 2888 21
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5594 19
Fujitsu 2043 17
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 17
LG Electronics 3543 16
Google LLC 10979 14
ДОК 770 14
Nvidia Corp 3219 13
Dell EMC 4923 13
Siemens AG - Siemens Group 2547 13
Lenovo Motorola 3504 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 1952 13
4A Games 745 12
ViewSonic 312 11
IBM - International Business Machines Corp 9202 9
Lenovo Group 2177 9
Zoom Int - Zoom Video Communications 1330 9
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 775 9
HP Compaq Computer Corp 1918 8
HTC Corporation 1492 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 8
HP - palmOne - Handspring 303 8
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 8
Rover - RoverComputers 413 7
VAIO 341 7
Wacom 141 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 414 6
Sharp Corporation 1042 6
Huawei 3521 5
Adobe Systems 1507 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6650 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6212 4
Россети Ленэнерго 2354 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2840 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Совкомбанк Совесть 266 2
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 100 2
Beko 66 2
TÜV Rheinland Group 97 2
Dixis - Диксис 360 2
Sony BMG 185 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 184 1
RBC Capital Markets 59 1
Меркури - Mercury 232 1
Максимус 29 1
Телефон.Ру 92 1
Верный - торговая сеть 258 1
Арсеналъ 41 1
Prada 52 1
Swarovski AG 70 1
Seiko Instruments Inc - SII 18 1
101Hotels.com 707 1
Levi Strauss & Co - Levi’s - Леви Страусс 17 1
Levi Strauss & Co - Dockers 5 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 119 1
Связной ГК 1339 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 445 1
Лента - Сеть розничной торговли 1711 1
X5 Group 822 1
Евросеть 1401 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 1
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 213 1
Carl Zeiss 299 1
САНГ 7 1
Assist - Ассист 202 1
EPIC Telecom Invest 200 1
Май - Майский чай - российская торговая компания 1025 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2524 1
UMA - United Music Agency 38 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1844 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 2
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 124 2
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4396 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3726 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1250 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18032 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 872 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 386 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 189 1
Судебная власть - Judicial power 2104 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6054 20
4CIO 712 12
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 188 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 231 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 39 1
8K Association - Ассоциация 8K 161 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22058 105
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11328 104
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11874 93
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13266 89
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11545 85
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5708 83
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19291 82
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21480 80
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79468 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17379 70
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8472 69
QWERTY-клавиатура - ЙЦУКЕН-клавиатура 3243 68
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6751 64
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8696 60
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12692 59
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9360 58
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5744 57
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15120 55
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9460 54
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39293 53
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 2858 52
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22316 45
Клавиатура - Keyboard 1526 41
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13611 37
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8278 37
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1645 35
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12637 34
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6145 32
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25197 32
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 989 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6396 29
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1258 28
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5665 26
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6668 25
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 3973 24
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2741 24
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6177 23
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5454 23
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4511 22
Наушники - Headphones 3523 22
Microsoft Windows 14487 69
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 49
Google Android 12613 47
Paragon Penreader 58 39
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4363 29
Microsoft Windows XP 2365 28
Apple iPhone - серия смартфонов 6643 25
Apple iOS 6836 24
Microsoft Office 3454 23
Apple iPad 3744 21
Linux OS 8303 20
Microsoft Edge - браузер 1938 20
Microsoft Windows 10 1524 17
Intel Core - Семейство процессоров 1748 17
Samsung Galaxy Note 684 16
ACCESS PalmSource - Palm OS 448 16
Paragon SlovoEd - СловоЕд 74 15
Oracle Java - язык программирования 2778 14
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1228 14
Intel Centrino - Intel Sonoma 624 14
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 43 13
Intel XScale - микропроцессорное ядро 247 13
Samsung Galaxy 1062 13
Intel XScale PXA 167 13
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1885 13
Microsoft Windows 2000 12698 12
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 696 12
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 596 12
Nokia Symbian OS 1400 11
Microsoft Windows 7 1887 11
Google Play - Google Store - Android Market 2955 10
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1342 10
Intel Pentium M - Серия микропроцессоров 357 10
Acer TravelMate - Серия ноутбуков 159 10
Microsoft Outlook 1286 10
Samsung S-Pen - Стилус 129 10
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1763 10
Microsoft Windows Ink 31 9
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 174 9
Apple Mac - Apple Macintosh 2874 9
Ксенин Алекс 311 14
Gates William Henry - Гейтс Билл 898 9
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 3
Комаров Константин 16 3
Демидов Михаил 133 2
Булычев Кир 4 2
Bonnafy Benoit - Боннафи Бенуа 7 2
Отдыхалин Алексей 2 2
Голубович Драгош 2 2
Лант Арсений 5 2
Хобод Борис 11 2
Клинаичев Андрей 33 2
Константинов Константин 32 2
Кожевников Алексей 65 2
Сачков Илья 111 1
Борушевский Денис 37 1
Варёнов Дмитрий 9 1
Блохин Николай 2 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 1
Семенцов Всеволод 21 1
Лубнин Кирилл 29 1
Адров Дмитрий 34 1
Мелузов Андрей 15 1
Горюнов Михаил 16 1
Никитин Николай 20 1
Степанишин Вадим 9 1
Миронов Андрей 11 1
Сударева Галина 7 1
Худякова Наталья 6 1
Колин Владимир 6 1
Плуготаренко Сергей 66 1
Саина Ирина 5 1
Spataro Jared - Спатаро Джаред 7 1
Promisel Alan - Промисел Алан 3 1
Березников Сергей 2 1
Илларионов Павел 3 1
Мартынов Эдуард 1 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 183 1
Собянин Сергей 241 1
Дуров Павел 252 1
Россия - РФ - Российская федерация 123559 102
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50275 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15153 32
Япония 12945 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39515 22
Европа 21340 19
Германия - Федеративная Республика 12028 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17169 15
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 13
Финляндия - Финляндская Республика 3478 13
Южная Корея - Республика 6300 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12955 11
Китай - Тайвань 3757 11
Италия - Итальянская Республика 4230 11
Франция - Французская Республика 7092 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13204 9
Швеция - Королевство 3461 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 8
Польша - Республика 1855 6
Испания - Королевство 3606 6
Азия - Азиатский регион 4671 5
Греция - Греческая Республика 957 5
Португалия - Португальская Республика 876 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2387 4
США - Нью-Йорк 2811 4
Америка Латинская 1690 4
Португалия - Порту 622 4
Украина 7296 4
Норвегия - Королевство 1770 4
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 779 3
Беларусь - Белоруссия 4309 3
Африка - Африканский регион 3281 3
Нидерланды 3315 3
Чехия - Чешская Республика 1278 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1334 3
Америка 2157 3
США - Вашингтон - Редмонд 219 3
Румыния 712 2
Латвия - Латвийская Республика 794 2
США - Калифорния - Купертино 252 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9996 60
Английский язык 6175 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20429 20
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4067 19
Ergonomics - Эргономика 1497 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24102 15
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10431 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10759 12
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1265 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2463 11
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4207 9
Туризм - Туристический сектор экономики - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 4578 9
Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4521 7
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2100 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4859 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1158 6
Командировки - Системы управления командировками 700 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42204 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15147 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41912 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6120 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5260 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1415 4
Латинский алфавит 175 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4062 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2589 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8899 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4530 4
Internet Economy - Интернет-экономика 5483 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3426 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 5154 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1495 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7557 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8327 3
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 3484 3
Русский язык - Кириллица - Кириллические алфавиты - Кириллическая письменность 130 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3927 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4954 3
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1318 3
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3672 3
CNews - ZOOM.CNews 1758 11
DigiTimes - Издание 1295 8
Wikipedia - Википедия 441 4
Ananova 250 3
Thomson Reuters - Рейтер 5776 3
91Mobiles 1701 3
AppleInsider 386 2
VNUNet.com 214 2
Российская газета 241 2
The Verge - Издание 504 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1249 2
New Scientist 1447 1
New York Post 41 1
allNetDevices 160 1
Maeil Business Newspaper 79 1
Commercial Times 93 1
Reddit 251 1
ZDnet 596 1
Reg Hardware 91 1
DailyTech 96 1
9to5Mac 149 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 622 1
Россия К - телеканал 27 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 53 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 171 1
NYT - The New York Times 1003 1
Phoronix 31 1
Inquirer 463 1
IDG - International Data Group 99 1
Engadget - Блог о технологиях 418 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7482 12
IDC - International Data Corporation 4853 7
Gartner - Гартнер 3483 3
Forrester Research 812 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2158 1
Fortune Global 100 139 1
PCMark 106 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 174 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 64 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 169 1
ChangeWave Research 10 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 665 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 917 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 286 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 61 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 37 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11670 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2085 3
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 2
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 109 2
CeBIT 461 2
Microsoft Build - конференция 35 2
Intel Developer Forum - IDF 274 2
День молодёжи - 27 июня 692 1
PC Expo 36 1
Microsoft Ignite 38 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 785 1
Короткая ссылка

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