Версия Smart IDReader 3.3 научилась распознавать рукописный текст в паспорте РФ

Smart Engines представила новую версию системы искусственного интеллекта Smart IDreader 3.3, в которой значительно повышена точность распознавания документов разных стран мира, поддерживается распознавание 1100 типов документов и впервые демонстрируется возможность распознавания рукописных полей в документах, удостоверяющих личность.

Smart IDreader – встраиваемая технология, которая позволяет реализовать возможность автоматического ввода данных из удостоверяющих документов в мобильных приложениях, интернет-решениях и фронт-офисных системах. Разработчиком является российская компания Smart Engines, специализирующаяся на разработке решений на основе искусственного интеллекта и машинного зрения.

В версии 3.3 специалисты Smart Engines применили передовые научные достижения в области оптимизации процесса распознавания символов. Новая технология получила название GreenOCR (технология оптического распознавания символов OCR на основе «зеленого» искусственного интеллекта). В ней реализуется подход, направленный на снижение энергопотребления как нейросетей во время обучения, так и конечных устройств в процессе выполнения заложенных в алгоритмы операций. Технология позволяет реализовывать все более сложные задачи распознавания при одновременном снижении «габаритов» используемых нейросетей и повышении их удельной производительности.

Одной из таких сложных задач, которую позволяет решать использование технологии GreenOCR, является распознавание рукописных данных разворота со 2-3 страницами российского паспорта. Переход от распознавания на изображениях (фотографиях и сканах) символов печатного и рукопечатного текста к обработке символов, написанных от руки, является серьезным результатом в развитии ИИ, который может позволить в будущем распознавать рукописный текст не только в российском паспорте, но и в других документах.

«Сегодня для бизнеса стал важен такой показатель, который мы условно можем обозначить как "на сколько распознаваний хватит одного заряда батареи телефона, - сказал генеральный директор Smart Engines, к.т.н. Владимир Арлазаров. - Мы ориентируемся на запросы именно тех компаний, которые, проводя оптимизацию своих бизнес процессов и развитие сервисов, понимают необходимость ответственного отношения к ресурсам своих клиентов и как следствие - снижение экологического ущерба от внедрения новых технологий, который в масштабах страны или макрорегионов за счет совокупного снижения энергопотребления может быть существенным».

Технический директор Smart Engines, к.ф.-м.н. Дмитрий Николаев отметил: «Прорыв в использовании искусственного интеллекта в модуле распознавания и переход к парадигме "нулевого выброса CO" (CEF - carbon emission free) стал возможен благодаря сокращению операций умножения (за счет их замены на операции сложения) и уменьшению количества вводимых коэффициентов. Это результат многолетней непрерывной работы консорциума исследователей из Smart Engines и академических институтов, занимающихся вопросами оптимизации технологий распознавания образов на основе искусственного интеллекта».

В обновленной версии Smart IDreader облегчены процессы интеграции, улучшены качественные характеристики: повышена точность распознавания документов, добавлена возможность выбора лучшей фотографии из видеопотока, обновлен алгоритм перекрестной проверки содержимого документа и его машиночитаемой зоны (MRZ).

Для захвата изображения документа в видеопотоке в мобильных приложениях реализован новый компактный модуль «ID Shot». Теперь пользователи могут производить на мобильном устройстве только поиск и захват изображения документа, а весь вычислительноемкий процесс распознавания выполнять на сервере.

В новой версии добавлено более 50 новых типов различных документов, удостоверяющих личность, водительских прав разных стран, включая документы Аргентины, Иордании, Черногории, которые не поддерживались в предыдущих версиях. Пользователям Smart IDreader стали стали доступны новые режимы обработки документов AnyRus и AnyCIS, позволяющие распознавать более 20 документов РФ и более 50 удостоверяющих документов стран СНГ без указания их типа.

Для облегчения процессов интеграции с серверными решениями на базе ОС семейства Linux в Smart IDreader SDK добавлены cкрипты автоматической сборки модулей для PHP и Python. Также реализована поддержка работы с UiPath Robotic Process Automation, который является одним из самых популярных RPA инструментов в России и в мире.

Smart IDReader поддерживает аппаратные платформы «Эльбрус», «КОМДИВ», SPARC, MIPS, ARM, x86 и совместима с операционными системами МОС «Аврора», iOS, Android, «Эльбрус», Linux, Windows, macOS, Solaris. Пользователями технологии являются Билайн, Мегафон, МТС, Газпромбанк, Альфа-Банк, Почта Банк, Тинькофф, Альфастрахование, Группа «Ренессанс Страхование», СК «Согласие», ФПК РЖД, Аэроэкспресс, Купибилет и др.

Протестировать возможности новой версии можно, установив бесплатное демонстрационное приложение Smart IDReader из Google play или App Store.