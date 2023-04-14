Smart Engines обучила нейросеть распознавать рукописный номер банковской карты

Smart Engines разработала ИИ-решение для считывания номеров банковских карт, записанных в любом формате. Клиентам банков достаточно будет навести камеру смартфона на печатный или рукописный номер банковской карты, чтобы совершить перевод или оплатить покупку в торговой точке. Нейросеть распознает комбинацию цифр в видеопотоке и автоматически введет их в платежную форму. Пользователю останется только подтвердить операцию.

Детектор фиксирует номер банковской карты, даже если вокруг него напечатан или написан другой текст, на фотографии, скане или в видеопотоке, а затем считывает его. Нейросеть распознает как 16-значные номера платежных карт, которые сегодня наиболее распространены, так и карты с 13, 15, 18 и даже 19 цифрами.

Функциональность решения стала частью продукта Smart Code Engine. Решение внедряется в мобильные приложения, которые распространяются в магазинах приложений App Store и Google Play, RuStore. Программа также инсталлируется в PWA-приложениях банков с помощью технологии WebAssembly.

Система распознавания номера банковской карты от Smart Engines существенно повысит удобство ввода данных для совершения оплаты через любые банковские приложения и через онлайн-банки в браузере. Процесс распознавания рукописного номера банковской карты выполняется автоматически в режиме реального времени и непосредственно на устройстве пользователя. Клиентские данные не передаются в сторонние сервисы, что делает ввод платежной информации безопасным как для самого пользователя, так и для владельцев мобильных приложений.

«Распознавание номера банковской карты – это очередная передовая технология от команды ученых Smart Engines. Это изюминка обновленной версии нашей системы Smart Code Engine 2.0. Детектор номера банковской карты полностью меняет процесс ввода и делает его удобным как никогда. Никто не любит вводить номер вручную. Решение Smart Engines избавит клиентов банков от этой рутины, потому что система мгновенно распознает сочетание цифр и введет ее в платежную форму. Вам лишь останется подтвердить платеж», – сказал генеральный директор Smart Engines кандидат технических наук Владимир Арлазаров.