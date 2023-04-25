Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 147790
ИКТ 11650
Организации 9231
Ведомства 1426
Ассоциации 877
Технологии 3252
Системы 22976
Персоны 61180
География 2332
Статьи 1463
Пресса 1098
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2367
Мероприятия 830

EA Enterprise Architecture Enterprise Services Бизнес-приложение Business Application Информационные бизнес-системы Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора



25.04.2023 В России появился новый класс отечественного ПО

Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управл
22.11.2022 В России появятся десятки новых классов отечественного ПО

ь существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение
30.11.2017 IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса

IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для ко
31.03.2015 Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных

CNews в Teradata, поводом для создания нового решения стали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются организации в попытках извлечь ценную для бизнеса информацию из разнородных больших данных. Новые бизнес-приложения Teradata призваны помочь широкому кругу бизнес-пользователей решить вопросы, для которых эффективной методикой является именно анализ больших данных, например, привлечение и у
10.03.2015 Бизнес-ПО: взгляд Fujitsu

рые, в свою очередь, сами могут являться производителями ПО), часто есть собственные практики внедрения программных решений. Однако когда речь идет о том, на базе какого оборудования будет внедряться бизнес-ПО, т.е. аппаратная составляющая для приложений: как она работает, каким образом эксплуатируется – здесь в дело вступает Fujitsu, помимо «железа» мы предоставляем собственные разработки

04.12.2014 Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако

ко. Но наш подход к облаку более полный, нежели тот, что исповедуют все остальные участники рынка. Мы рассматриваем как публичные, так и частные облака. Наши заказчики имеют возможность разворачивать бизнес-приложения так, как им удобно. CNews: Многие считают важнейшим преимуществом Microsoft перед ее основными конкурентами на рынке бизнес-приложений наличие у нее собственной платформы. Нас
25.03.2013 Александр Черемушкин -
Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела

Вы используете “коробочные” решения или предпочитаете собственные разработки? Александр Черемушкин: Наверно, только правовая система и видеонаблюдение у нас используются без доработок. Все остальное прикладное ПО или написано с нуля, или доработано, связано между собой силами ИТ-отдела. Почему? Чтобы процессы работали, их нужно каждый день анализировать, улучшать. Наверно, интеграторам эко
30.01.2013 «Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО

поминалось выше, основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания в прикладное ПО функций электронной подписи и шифрования. «Логика ECM. Штамп» взаимодействует с
20.02.2012 Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne

Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Pu
03.02.2012 В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга»

а РФ и входит в Группу «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны б
07.04.2011 В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений

Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалисты этого департамента впервые в России разработали интеграционное реше
06.02.2008 Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей

ванный специалист по ERP стоит дорого в силу специфических требований к уровню системности и широте его знаний, в первую очередь, и лишь во вторую – из-за владения конкретной платформой. CNews: Какие бизнес-приложения на сегодняшний день наиболее востребованы у заказчиков? Роман Плющенков: Среди российских компаний все больше распространяется тенденция выхода на внутренний и международный ф
01.02.2008 HyperOffice выпустил бизнес-приложения для iPhone

к бы будете синхронизировать календарь, контакты, документы и задачи, помимо электронной почты, если у вас нет Exchange? HyperOffice решает эти задачи". Кстати, компания IBM также планирует выпустить корпоративное ПО для iPhone. О том, когда его можно будеть увидеть, пока не известно.
11.06.2004 Поглощение PeopleSoft: суд не может определить рынок бизнес-ПО

л о намерении купить PeopleSoft, и старшему вице-президенту компании BearingPoint Перри Китингу (Perry Keating) - не смогли прояснить ситуацию. Центральный вопрос заключался в том, что может ли рынок бизнес-ПО формироваться как мелкими, так и крупными вендорами одновременно. Oracle настаивает на более широком понимании рынка, которое подразумевает отсутствие принципиальных различий между та
25.10.1999 Cisco и Microsoft собираются совместно распространять свои бизнес-приложения

Две компании планируют совместное распространение бизнес-приложений своим клиентами - это означает то, что ASP-провайдеры могут по желанию клиента ставить бизнес-приложения на компьютеры с ПО Microsoft или распространять их по сетям на основе инфраструктуры Cisco. Инициатива ориентирована на средний и малый бизнес. Конкретизируя сказанное, сделка

Публикаций - 1196, упоминаний - 1213

EA и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24235 232
Oracle Corporation 6563 229
SAP SE 5153 160
IBM - International Business Machines Corp 9372 136
7811 100
Cisco Systems 5042 61
HP Inc. 5638 58
Google LLC 11493 54
Broadcom - VMware 2287 46
Intel Corporation 11980 43
Крок - Croc 1767 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1485 42
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2101 40
Softline - Софтлайн 2489 37
Dell EMC 4989 34
Apple Inc 11760 32
Ростелеком 10896 32
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1592 30
Oracle Siebel Systems 506 30
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 633 28
R-Style - Эр-Стайл ГК 706 28
Базальт СПО - BaseALT 551 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4627 27
АйТи 1340 26
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 248 25
Цифра ГК 2318 24
Red Hat 1285 24
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11299 24
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1047 23
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8504 23
Yandex - Яндекс 6685 23
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3437 22
Системы документооборота 491 22
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1432 21
Directum - Директум 1031 20
SAP CIS - САП СНГ 853 20
Diasoft - Диасофт 747 18
Citrix Systems 801 17
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1038 17
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 303 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6737 59
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2682 23
Альфа-Банк 1703 21
РЖД - Российские железные дороги 1820 20
Газпром ПАО 1272 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1528 14
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Почта России ПАО 2039 12
Лента - Сеть розничной торговли 1953 12
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 694 12
Открытие ФК - Банк Открытие 528 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6842 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2104 12
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 774 11
ГПБ - Газпромбанк 1039 11
Газпром нефть 573 10
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 414 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 399 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 957 10
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 486 9
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 401 9
ПСБ - Промсвязьбанк 805 9
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 632 9
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1074 7
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 395 7
Почта Банк 429 7
Интеррос - Росбанк АКБ 615 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 839 7
ВТБ - ВТБ24 662 7
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 470 6
МКБ - Московский кредитный банк 545 6
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 195 6
Спортмастер - Sportmaster 172 6
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Электроэнергетический дивизион Росатома 416 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1149 6
НСПК - Национальная система платежных карт 761 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1181 6
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 224 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 5
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 251 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10844 80
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3619 66
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2992 36
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2704 36
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4441 35
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5549 27
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2903 26
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4793 25
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1851 24
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4243 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 21
Федеральное казначейство России 1681 20
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2871 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2415 16
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 764 13
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2618 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2124 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5200 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3186 9
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 877 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1325 8
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1320 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 746 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1848 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2312 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1149 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 6
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1322 6
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 379 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 716 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1023 5
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 361 5
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 206 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 214 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 420 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 681 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 611 15
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 683 12
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6196 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2667 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 522 5
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 195 3
АФТ - Ассоциация Финтех 121 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 293 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 82 3
ASF - Apache Software Foundation 108 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 38 2
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
Linux Foundation 178 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 277 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1005 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 9 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
OSI - Open Source Initiative 71 1
TIA - Telecommunications Industry Association 88 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 110 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 28 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 155 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 98 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 67 1
OIN - Open Invention Network 22 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 60937 658
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28835 359
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28219 355
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19931 349
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15053 319
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16667 267
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24077 248
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46308 239
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10580 217
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9287 212
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23078 212
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6324 209
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10523 195
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24717 180
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8896 175
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6276 174
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11986 167
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5665 146
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6843 136
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4286 135
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9309 133
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13636 130
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11121 122
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11890 119
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10165 107
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10336 101
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 10921 98
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20794 97
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5673 95
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12030 93
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14891 91
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5403 90
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12353 89
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11215 88
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15729 88
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5945 87
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20141 87
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2843 85
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11858 81
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23124 79
Linux OS 9328 124
Microsoft Windows 15208 123
Google Android 13565 54
Oracle Java - язык программирования 2929 50
Microsoft Office 3600 49
Microsoft SQL Server 1543 44
Apple iOS 7449 42
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 41
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3974 41
Oracle Database - Oracle DB - объектно-реляционная система управления базами данных 531 40
Oracle PeopleSoft 418 38
Microsoft Windows 2000 8661 38
Intel x86 - архитектура процессора 1760 34
Microsoft Dynamics 1169 31
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4750 31
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 531 31
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3065 30
Apple iPad 3818 28
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2208 27
Microsoft Azure 1376 27
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1067 26
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1230 25
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1477 24
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 868 24
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 262 23
Новые облачные технологии - МойОфис 678 23
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 916 23
Microsoft SharePoint Server 698 22
Apple iPhone - серия смартфонов 6923 22
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 22
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 999 22
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 376 22
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 21
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 21
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 461 20
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 985 20
Oracle СУБД 617 20
Microsoft SharePoint Products and Technologies 793 20
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 909 19
Google Play - Google Store - Android Market 3187 18
Востриков Юрий 55 13
Шадаев Максут 873 11
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 11
Макаров Станислав 117 10
Смирнов Алексей 227 10
Демидов Михаил 133 9
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 9
Хомутский Юрий 82 8
Глазков Александр 87 7
Новодворский Алексей 109 6
Ананьин Алексей 78 6
Василенко Александр 87 6
Путин Владимир 3012 6
Натрусов Артем 263 6
Рустамов Рустам 350 5
Истомин Константин 56 5
Самойленко Максим 66 5
Левиков Антон 68 5
Аншина Марина 78 5
Сотин Денис 200 5
Курьянов Сергей 162 5
Водянов Владимир 35 5
Яппаров Тагир 98 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
Комиссаров Дмитрий 219 5
Меденцев Константин 95 5
Чаркин Евгений 277 4
Греф Герман 396 4
Массух Илья 228 4
Рудычева Наталья 95 4
Мацоцкий Сергей 177 4
Рубанов Владимир 74 4
Теплицкий Дмитрий 57 4
Трефилов Алексей 45 4
Харитонов Дмитрий 32 4
Абакумов Евгений 184 4
Агеев Денис 19 4
Орлик Сергей 82 4
Шевченко Владимир 145 4
Урусов Виктор 91 4
Россия - РФ - Российская федерация 136340 763
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41475 170
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51258 156
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13894 137
Европа 21490 102
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13991 69
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16311 60
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16598 58
Германия - Федеративная Республика 12452 55
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13168 39
Казахстан - Республика 5357 34
Украина 7481 31
Европа Восточная 3044 30
Беларусь - Белоруссия 5425 29
Япония 13157 28
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 26
Азия - Азиатский регион 5340 25
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7025 24
Индия - Bharat 5301 22
Ближний Восток 2872 21
Франция - Французская Республика 7723 21
Африка - Африканский регион 3400 20
Россия - СФО - Новосибирск 4070 18
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1757 17
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2914 15
Европа Западная 1476 14
Бразилия - Федеративная Республика 2307 14
Америка - Американский регион 2119 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3718 13
Америка Северная - Североамериканский регион 3292 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2785 12
Канада 4805 11
Финляндия - Финляндская Республика 3563 11
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2308 11
Нидерланды 3446 11
Израиль 2689 11
Земля - планета Солнечной системы 10216 10
Китай - Тайвань 3882 10
Южная Корея - Республика 6519 10
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1345 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46004 369
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48459 293
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12937 222
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12460 195
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22800 167
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6942 166
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10475 154
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5170 141
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15675 119
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27217 116
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7582 107
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5388 101
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17284 97
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6625 92
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2969 78
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5733 66
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2107 62
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2779 59
Страхование - Страховое дело - Insurance 5539 59
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5494 56
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2569 52
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6357 52
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1955 49
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2806 46
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5724 43
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2705 42
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7159 41
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4800 38
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4491 38
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9219 38
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3619 38
Кредитование - Сrediting - Заём 6454 36
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10628 36
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1863 35
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9519 35
Энергетика - Energy - Energetically 4820 34
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5762 34
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2296 34
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4620 34
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4798 34
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11125 19
Открытые системы ИД 173 10
TAdviser - Центр выбора технологий 369 9
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5849 9
Forbes - Форбс 730 5
Bloomberg 1216 5
Коммерсантъ - Издательский дом 1636 4
Fortune 203 4
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 4
Ведомости 837 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 3
The Register - The Register Hardware 1466 3
Мобильные системы 114 3
Computer Weekly 374 3
Independent 111 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2686 3
Wikipedia - Википедия 460 3
Silicon 481 2
Vnunet 224 2
NE Asia Online 313 2
InfoWorld 55 2
РБК ТВ - телеканал 79 2
PC Magazine - PCMag 85 2
ZDnet 597 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 832 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 186 2
NYT - The New York Times 1018 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 930 2
CNews - ZOOM.CNews 1818 2
Юность - радиостанция 39 1
РИА Новости 857 1
Apps4All 26 1
Автокод (портал) 34 1
N+1 - Издание 149 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 1
Sputnik 57 1
Российская газета 261 1
Известия ИД 573 1
РОИ - Российская общественная инициатива 81 1
Gartner - Гартнер 3520 87
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7844 79
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2948 68
IDC - International Data Corporation 4888 68
Forrester Research 819 24
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 961 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 12
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 574 10
Fortune Global 500 285 9
Gartner - Market-Visio - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 57 8
Juniper Research 516 4
CNews SaaS рейтинг 25 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 3
Grand View Research 17 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
CNews Рынок ИТ-услуг 161 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 59 2
Gartner - Dataquest 347 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Moody's Investors Service 135 2
Gartner - AMR Research 48 2
Gartner - Giga Information Group 32 2
Fortune Global 100 140 2
Wainhouse Research 40 2
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 2
Forrester Wave 45 2
Strategy Analytics 284 2
Analysys Mason 26 2
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 2
Fortune Global 1000 50 2
CNews Инновация года - награда 108 2
Frost & Sullivan 202 2
Microsoft Research 138 2
IDC Russia - IDC Россия 157 1
IBM Institute for Business Value 25 1
Gartner Emerging Technologies and Trends Impact Radar - Радар новейших технологий и тенденций - Gartner Top Strategic Technology Trends 5 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 1
CNews Мишень ОФД 5 1
data.ai - App Annie - Distimo 23 1
Discovery Research Group 22 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 339 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1425 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 900 6
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 754 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 822 5
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 220 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 131 4
РАН - Российская академия наук 1788 4
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 286 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 387 3
ВоГУ - Вологодский государственный университет - ВоГТУ - Вологодский государственный технический университет - ВГПУ - Вологодский государственный педагогический университет 16 2
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 72 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 547 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 142 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 310 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 498 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 328 2
Oracle Academy 8 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 185 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 945 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 504 1
VK Skillbox - Скилбокс 100 1
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 40 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 69 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 222 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 145 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 119 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 30 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 72 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 281 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 232 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 148 1
МЭИ - Московский энергетический институт 122 1
Рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени Якова Алксниса 3 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 267 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 33
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1934 22
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1009 19
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 18
Oracle OpenWorld 65 7
Oracle AppsForum 23 6
CeBIT 611 6
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 6
CNews AWARDS - награда 456 6
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 701 4
День молодёжи - 27 июня 749 4
CNews FORUM Кейсы 181 4
Docflow 146 2
IBM Lotusphere - IBM Lotus Forum 14 2
Positive Hack Days - PHDays 22 2
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 26 2
Единый день голосования 127 2
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 2
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 8 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Восточный календарь - Китайский календарь - Китайский Новый год - Праздник весны 32 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 124 1
Black Hat - Конференция 77 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Violin Forum 4 1
Fujitsu Forum 8 1
Digital October - конференционное пространство 90 1
IT World Awards 2 1
SAP TechEd 9 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 275 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Dev Generation 8 1
Oracle Modern Business Summit 2 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 24 1
VMworld 29 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 1
Cisco Expo 23 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1290909, в очереди разбора - 802712.
Создано именных указателей - 147790.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Гаджеты в подарок на выпускной 2024: выбор ZOOM

Лето на пороге: лучшие приложения для похудения и тренировок

Обзор HUAWEI WATCH FIT 3: умные часы или фитнес-браслет?

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024