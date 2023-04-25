EA Enterprise Architecture Enterprise Services Бизнес-приложение Business Application Информационные бизнес-системы Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора
|25.04.2023
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В России появился новый класс отечественного ПО
Средства обеспечения информационной безопасности», «Средства разработки программного обеспечения», «Прикладное программное обеспечение», «Промышленное программное обеспечение», «Средства управл
|22.11.2022
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В России появятся десятки новых классов отечественного ПО
ь существующий классификатор российского ПО для компьютеров и баз данных новым разделом «Отраслевое прикладное программное обеспечение», а также, по данным ТАСС, 20 новыми классами. Предложение
|30.11.2017
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IBS DataFort и SAP запускают хостинг бизнес-приложения для среднего и малого бизнеса
IBS DataFort и SAP объявили о запуске услуги DF Cloud ONE – хостинга бизнес-приложения SAP Business One Cloud для среднего и малого бизнеса на виртуальной платформе по доступной цене – от 4 тыс. руб. в месяц за пользователя.IBS DataFort предлагает хостинг для ко
|31.03.2015
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Teradata представила бизнес-приложения для анализа больших данных
CNews в Teradata, поводом для создания нового решения стали проблемы, с которыми сегодня сталкиваются организации в попытках извлечь ценную для бизнеса информацию из разнородных больших данных. Новые бизнес-приложения Teradata призваны помочь широкому кругу бизнес-пользователей решить вопросы, для которых эффективной методикой является именно анализ больших данных, например, привлечение и у
|10.03.2015
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Бизнес-ПО: взгляд Fujitsu
рые, в свою очередь, сами могут являться производителями ПО), часто есть собственные практики внедрения программных решений. Однако когда речь идет о том, на базе какого оборудования будет внедряться бизнес-ПО, т.е. аппаратная составляющая для приложений: как она работает, каким образом эксплуатируется – здесь в дело вступает Fujitsu, помимо «железа» мы предоставляем собственные разработки
|04.12.2014
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Microsoft Convergence 2014: Бизнес-приложения берут курс на облако
ко. Но наш подход к облаку более полный, нежели тот, что исповедуют все остальные участники рынка. Мы рассматриваем как публичные, так и частные облака. Наши заказчики имеют возможность разворачивать бизнес-приложения так, как им удобно. CNews: Многие считают важнейшим преимуществом Microsoft перед ее основными конкурентами на рынке бизнес-приложений наличие у нее собственной платформы. Нас
|25.03.2013
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Александр Черемушкин -
Все прикладное ПО или написано с нуля, или доработано силами ИТ-отдела
Вы используете “коробочные” решения или предпочитаете собственные разработки? Александр Черемушкин: Наверно, только правовая система и видеонаблюдение у нас используются без доработок. Все остальное прикладное ПО или написано с нуля, или доработано, связано между собой силами ИТ-отдела. Почему? Чтобы процессы работали, их нужно каждый день анализировать, улучшать. Наверно, интеграторам эко
|30.01.2013
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«Логика ECM. Штамп» поможет встроить функции ЭЦП и шифрования в прикладное ПО
поминалось выше, основная задача этого продукта — предоставить удобный инструмент для встраивания в прикладное ПО функций электронной подписи и шифрования. «Логика ECM. Штамп» взаимодействует с
|20.02.2012
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Oracle представила новые мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne
Корпорация Oracle анонсировала мобильные бизнес-приложения для Oracle JD Edwards EnterpriseOne. Новые решения включают Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Requisition Self Service Approval, Oracle JD Edwards EnterpriseOne Mobile Pu
|03.02.2012
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В «Росэксимбанке» завершено внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse:Главная книга»
а РФ и входит в Группу «Внешэкономбанка», осуществляя финансирование и кредитование, выступая гарантом российского экспорта, а также экспортоориентированных и импортозамещающих производств. Внедрение бизнес-приложения «RS-DataHouse: Главная книга» завершилось точно в срок, что было обусловлено слаженной работой команды, а также высокой квалификацией всех участников процесса как со стороны б
|07.04.2011
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В Oberon назначен директор Департамента бизнес-приложений
Российский системный интегратор Oberon сообщил о назначении Антона Харитонова на должность директора Департамента бизнес-приложений. Исторически департамент является одним из важнейших направлений бизнеса компании. Специалисты этого департамента впервые в России разработали интеграционное реше
|06.02.2008
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Роман Плющенков: Российские бизнес-приложения лишились козырей
ванный специалист по ERP стоит дорого в силу специфических требований к уровню системности и широте его знаний, в первую очередь, и лишь во вторую – из-за владения конкретной платформой. CNews: Какие бизнес-приложения на сегодняшний день наиболее востребованы у заказчиков? Роман Плющенков: Среди российских компаний все больше распространяется тенденция выхода на внутренний и международный ф
|01.02.2008
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HyperOffice выпустил бизнес-приложения для iPhone
к бы будете синхронизировать календарь, контакты, документы и задачи, помимо электронной почты, если у вас нет Exchange? HyperOffice решает эти задачи". Кстати, компания IBM также планирует выпустить корпоративное ПО для iPhone. О том, когда его можно будеть увидеть, пока не известно.
|11.06.2004
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Поглощение PeopleSoft: суд не может определить рынок бизнес-ПО
л о намерении купить PeopleSoft, и старшему вице-президенту компании BearingPoint Перри Китингу (Perry Keating) - не смогли прояснить ситуацию. Центральный вопрос заключался в том, что может ли рынок бизнес-ПО формироваться как мелкими, так и крупными вендорами одновременно. Oracle настаивает на более широком понимании рынка, которое подразумевает отсутствие принципиальных различий между та
|25.10.1999
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Cisco и Microsoft собираются совместно распространять свои бизнес-приложения
Две компании планируют совместное распространение бизнес-приложений своим клиентами - это означает то, что ASP-провайдеры могут по желанию клиента ставить бизнес-приложения на компьютеры с ПО Microsoft или распространять их по сетям на основе инфраструктуры Cisco. Инициатива ориентирована на средний и малый бизнес. Конкретизируя сказанное, сделка
EA и организации, системы, технологии, персоны:
|Востриков Юрий 55 13
|Шадаев Максут 873 11
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 905 11
|Макаров Станислав 117 10
|Смирнов Алексей 227 10
|Демидов Михаил 133 9
|Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 9
|Хомутский Юрий 82 8
|Глазков Александр 87 7
|Новодворский Алексей 109 6
|Ананьин Алексей 78 6
|Василенко Александр 87 6
|Путин Владимир 3012 6
|Натрусов Артем 263 6
|Рустамов Рустам 350 5
|Истомин Константин 56 5
|Самойленко Максим 66 5
|Левиков Антон 68 5
|Аншина Марина 78 5
|Сотин Денис 200 5
|Курьянов Сергей 162 5
|Водянов Владимир 35 5
|Яппаров Тагир 98 5
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 564 5
|Комиссаров Дмитрий 219 5
|Меденцев Константин 95 5
|Чаркин Евгений 277 4
|Греф Герман 396 4
|Массух Илья 228 4
|Рудычева Наталья 95 4
|Мацоцкий Сергей 177 4
|Рубанов Владимир 74 4
|Теплицкий Дмитрий 57 4
|Трефилов Алексей 45 4
|Харитонов Дмитрий 32 4
|Абакумов Евгений 184 4
|Агеев Денис 19 4
|Орлик Сергей 82 4
|Шевченко Владимир 145 4
|Урусов Виктор 91 4
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