Российских программистов-одиночек обложат налогами

РСПП нашел способ, как заставить российских программистов регистрироваться в качестве самозанятых. Разработчики не спешат это делать, поскольку не хотят платить налоги, даже по льготной ставке, которая, к тому же, положена не каждому. Если их годовой доход превышает 2,4 млн руб., то отчислять государству придется стандартные 13%, а многие программисты способны зарабатывать намного больше. РСПП предлагает поднять этот лимит с 2,4 млн руб. до 5 млн руб. в год.

Программистов выведут из тени

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) придумал, как вывести из тени отечественных программистов, работающих из дома и не отчисляющих налоги в российскую казну. Как пишут «Известия», свои предложения РСПП изложил в докладе, подготовленном для Совета Федерации, Центробанка, Госдумы и Правительства.

Основная идея Союза заключается в повышении планки дохода для самозанятых айтишников с нынешних 2,4 млн руб. в год до 5 млн руб. в год. По мнению авторов доклада, это позволит увеличить число программистов, оформленных как самозанятые и выплачивающих налоги по льготной ставке.

«С учетом среднегодового темпа роста зарплат в 10%, увеличение порогового значения дохода, при котором возможно применение специального режима налогообложения для самозанятых, позволит увеличить число физических лиц <…>, ведущих деятельность в области ИТ в легальном поле, а также обеспечит рост налоговых отчислений от их деятельности», – говорится в докладе РСПП.

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На момент публикации материала ни Центробанк, ни Госдума, ни Правительство доклад РСПП не получали. «Банк России изучит инициативы, как только они поступят на рассмотрение. В настоящее время регулятор формирует итоговую позицию по основным тенденциям развития экосистем с учетом предложений бизнес-сообщества, экспертов и профессиональных ассоциаций», – сообщил изданию представитель Центробанка.

Обоснование необходимости изменений

Российские самозанятые платят налоги в размере 6% при работе с юрлицами, а если клиентами являются физлица, то и вовсе 4% при стандартной налоговой ставке 13%. Однако это касается лишь ситуации, когда годовой доход самозанятых не превышает 2,4 млн руб.

В противном случае налоговая автоматически снимает такого специалиста с учета в качестве самозанятого. «Все последующие клиенты – юридические лица такого самозанятого будут обязаны удерживать НДФЛ, платить страховые взносы за него, а за получение вознаграждений от физических лиц он самостоятельно должен будет выплачивать НДФЛ», – сообщил изданию глава направления «Разрешение IT&IP-споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

По мнению вице-президента РСПП Сергея Мытенкова, поднять планку доходов для программистов, чтобы те начали регистрироваться в качестве самозанятых и делиться с государством своими деньгами, следует как минимум по двум причинам. Первая – почти полное отсутствие привязки к конкретному месту проживания или месту работы. «Зачастую контролировать уплату ими налогов просто некому», – прокомментировал этот момент Сергей Мытенков.

Вторая причина – это высокие заработки программистов. По словам Мытенкова, кодеры могут получать больше 200 тыс. руб. в месяц, а это намного больше в сравнении со многими другими самозанятыми.

В словах президента РСПП есть зерно истины, но тут все зависит от языка, на котором пишет программист. Востребованы или самые распространенные языки или, напротив, почти забытые, например, очень древний COBOL. Подробнее об этом читайте в материале CNews.

Программистам это невыгодно

Опрошенные «Известиями» эксперты в большинстве своем согласны, что возможность для программистов стать самозанятыми выгодна не только государству, которое будет получать больше налогов, но и сами айтишникам. В качестве примера они возможность взять ипотеку, что, впрочем, на фоне начавшегося роста ставок и слабости российской валюты, едва ли можно назвать преимуществом.

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Кроме того, возможность зарабатывать сотни тысяч рублей в месяц позволяет «домашним» айтишникам скопить на жилье самостоятельно и не обращаться за помощью в финансовые организации.

Далеко не факт, что программисты, не отчитывающиеся перед налоговой, вдруг передумают и станут самозанятыми

По мнению экспертов, далеко не все программисты добровольно согласятся делиться с государством частью заработанных ими денег, которые они могли бы потратить сугубо на свои нужды. «Надо учитывать, что программисты зачастую не привязаны ни к одной налоговой юрисдикции. Они могут выполнять заказы без оформления каких-либо договорных отношений и не платить государству вообще ничего», – добавили они.

ИТ-отрасль поддержала инициативу

Предложение по выводу российских программистов из тени, озвученное РСПП, поддержали в ассоциации «Руссофт». По мнению президента организации Валентина Макарова, повышение уровня дохода для самозанятых кодеров действительно поспособствует росту числа тех, кто оформился официально.

«“Обеление” зарплат этим людям действительно необходимо, рано или поздно они начнут сталкиваться с претензиями налоговых органов. Гораздо продуктивнее было бы взимать с них небольшой налог и ввести их деятельность в правовое поле, – заявил Макаров «Известиям».

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Нынешний годовой лимит зарплат самозанятых программистов действительно является серьезным препятствием, считает директор бизнес-юнита «Финтех» кадровой компании Unity Дмитрий Васильев. По его подсчетам, в России сейчас насчитывается около 3,5 млн самозанятых, но лишь не более 300 тыс. из них относятся к ИТ-сфере. Он привел в пример опытных разработчиков, чья годовая зарплата легко может превысить 3,5 млн руб.

Это уже намного выше нынешнего лимита в 2,4 млн. То есть даже если такой программист и попытается оформиться в качестве самозанятого, то льготной налоговой ставки ему все равно не видать.