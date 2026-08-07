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Ярославский художественный музей

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.08.2026 «Яндекс Карты» представили обновления для городов Золотого кольца 1
20.12.2012 На празднике «Крок» украли картины знаменитого художника 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Ярославский художественный музей и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1964 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Dell EMC 5180 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка - Всероссийское музейное объединение ФГБУК 83 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Союз художников России 5 1
ТСХР - Творческий союз художников России 5 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 1
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Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 350 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 304 1
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 144 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 30 1
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 56 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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