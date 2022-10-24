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Softline и Pentestit стали партнерами

Softline, поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, объявила о начале сотрудничества с компанией Pentestit, предоставляющей услуги и решения в области информационной безопасности. Благодаря партнерству в портфеле группы компаний Softline появится новый продукт — Nemesida WAF, защита сайтов, интернет-магазинов, личных кабинетов, порталов, маркетплейсов, API и других веб-приложений от атак, L7 DDoS, подбора паролей, флуда и прочего паразитного трафика.

Дмитрий Васильев, руководитель департамента информационной безопасности ГК Softline, сказал: «Партнерство с компанией Pentestit открывает новые возможности для защиты инфраструктуры наших клиентов от киберугроз. С помощью Nemesida WAF наши заказчики смогут серьезно снизить риски кибератак. Уже разработан план совместных мероприятий компаний Softline и Pentestit для повышения осведомленности партнеров и клиентов об актуальных возможностях противодействия участившимся хакерским атакам на российские сайты».

Команде компании Pentestit удалось достичь высокого показателя точности выявления атак в 99,98% благодаря совмещению методов сигнатурного анализа и полноценного машинного обучения в обработке запросов. В основе своей работы Nemesida WAF использует классические алгоритмы машинного обучения, способные выявлять атаки с минимальным количеством ложных срабатываний. Nemesida WAF масштабируется, не имеет ограничений по количеству виртуальных хостов и трафику, а вспомогательные компоненты в виде сканера уязвимостей и системы виртуального патчинга обеспечат высокий уровень защищенности. Nemesida WAF внесена в реестр отечественного ПО и разработана российской компанией.

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Роман Романов, CEO Pentestit, сказал: «Я рад обрести опытного и надежного партнера в лице Softline. Мы разделяем ценности компании Softline: так же в первую очередь заботимся об интересах и благополучии наших клиентов, непрерывно совершенствуем продукт и поддержку. Уверен, большой опыт в сфере ИБ наших компаний позволяет сделать Nemesida WAF еще доступнее для клиентов, не зависимо от сферы деятельности и размера бизнеса. Nemesida WAF — это тот продукт, который нужен рынку в сложившихся непростых условиях, для меня важно, чтобы результат труда моей команды был максимально полезен клиентам и партнерам компании».

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